FBI dál stíhá útočníky z Kapitolu. V poutech skončil i polonahý šaman

Americká FBI pokračuje v zatýkání radikálů, kteří ve středu vtrhli do budovy Kongresu a na několik hodin ho ovládli. V poutech skončili i dva z těch, kteří se stali symboly nájezdu na Kapitol. Polonahý šaman a muž, který si z Kongresu odnesl řečnický pultík. Od Trumpa se odvrací stále více spolupracovníků. Třeba viceprezident Mike Pence uvedl, že se na rozdíl od prezidenta zúčastní inaugurace Joa Bidena.

Jeden do Kapitolu vtrhl v kůži a s rohy na hlavě, druhý si odtamtud odnesl řečnický pultík. Na fotografii, která obletěla svět, neskrývá nadšení z netradičního suvenýru. Teď už se zřejmě nesměje. Šestatřicetiletého nezaměstnaného otce pěti dětí Adama Johnsona zatkla FBI a obvinila ho ze tří trestných činů.

V poutech skončil také jindy nespoutaný 33letý šaman Jacob Chansley, který si říká Jake Angeli. Ten je známým šiřitelem konspirační teorie, podle které svět ovládají pedofilové a uctívači Satana řízeni demokraty. Zastavit je má podle teorie QAnon právě Donald Trump.

"To, že jsme přiměli skupinu zrádců ve funkcích dřepnout si, nasadit si plynové masky a utéct do jejich podzemního bunkru, to považuji za výhru," prohlásil Chansley.

Jacob "šaman" Chansley se FBI nahlásil sám. Do Washingtonu přijel se skupinou podobně smýšlejících lidí z Arizony po výzvách prezidenta Trumpa, aby do města 6. ledna dorazili všichni patrioti.

Trump má po blokaci sociálních sítí zkomplikovanou komunikaci se svými příznivci. Jeho syn, Don, ale obratem zveřejnil novou webovou stránku, na které o krocích dosluhujícího prezidenta informuje.

Kromě účtu na twitteru se zdá, že Trump přišel i o svého dříve velmi loajálního viceprezidenta Mika Pence. Oba muži spolu prý od středečních násilností nemluvili. Pence Trumpovi vyčítá, že mu nezavolal, když byl po obsazení Kapitolu v ohrožení. Protestující totiž vykřikovali "Pověste Pence!".

Viceprezident je přitom tím, kdo spouští 25. dodatek americké ústavy, který umožňuje prezidenta sesadit z úřadu kvůli neschopnosti funkci vykonávat. Aktivaci dodatku požaduje i řada demokratů.

"Donald Trump musí ihned skončit. Ten, kdo je schopný takové zrady, a přestal se ovládat tak, že zahájil povstání proti Spojeným státům, by neměl mít prst na jaderném tlačítku," vyjádřil se starosta New Yorku Bill de Blasio.

Existuje i druhá možnost, jak prezidenta předčasně zbavit funkce. Tzv. proces impeachmentu odstartují demokraté v pondělí ve Sněmovně reprezentantů.

Pouhých 10 dní před koncem Trumpova prezidentského mandátu předloží návrh ústavní žaloby na prezidenta. Pokud by se jim ho podařilo dokončit, Trump by v budoucnu nemohl kandidovat do žádné z veřejných funkcí.