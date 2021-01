FBI varuje před ozbrojenými protesty napříč hlavními městy USA

Ozbrojené protesty jsou naplánovány ve všech 50 hlavních městech od 16. do 20. ledna. V samotném Kapitolu by se demonstrace měly uskutečnit od 17. do 20. ledna, uvádí dokument. Bulletin, který v FBI začal kolovat po nedávném útoku na Kapitol také naznačuje, že hrozí “povstání“, pokud bude prezident Donald Trump odvolán prostřednictvím 25. dodatku ještě před dnem inaugurace.

„Dne 8. ledna FBI obdržela informace o identifikované skupině vyzývající ostatní, aby se k ní připojili v útoku na soudní a administrativní budovy místní a federální vlády a to v případě, že bude POTUS ( zkratka telegrafického kódu označující prezidenta Spojených států) odvolán ještě před dnem inaugurace. Skupina rovněž plánuje “zaútočit“ na vládní úřady, a to i v okrese Columbia a ve všech státech, bez ohledu na to, zda v těchto státech zvítězil Biden nebo Trump,“ uvádí bulletin.





Interní dokument, který jako první zveřejnila ABC News dále naznačuje, že FBI navíc sleduje zprávy o možných hrozbách, které by měly poškodit nově zvoleného prezidenta Bidena ještě před prezidentskou inaugurací.

Výzvy k novým protestům ve Washingtonu a státech po celé zemi berou orgány dohlížející na veřejný pořádek vážně. Zejména po nedávných násilnostech, kdy výtržníci minulý týden zaútočili na americký Kapitol, které za sebou zanechaly pět mrtvých včetně jednoho policisty.

The Pentagon has authorized up to 15,000 National Guard troops for the inauguration next week, the chief of the National Guard Bureau says. https://t.co/mMqSnj0jze — CNN (@CNN) January 11, 2021

Starostka Washingtonu Muriel Bowserová v pondělí vyzvala Američany, aby se příští týden během Bidenovy inaugurace městu vyhnuli. Podle šéfa kanceláře Národní gardy generála Daniela Hokansona se v rámci bezpečnostních opatření plánuje rozmístění až 15 000 vojáků.

Demokratka Bowserová v pondělí na tiskové konferenci zdůraznila, že má obavy z toho, že by se před inaugurací do města mohly shromáždit osoby vyvolávající násilí a řekla: „Pokud se něčeho bojím, je to naše demokracie, protože v naší zemi máme velmi extrémní frakce, které jsou ozbrojené a nebezpečné. “

„Trumpismus nezemře 20. ledna,“ řekla Bowserová, která vyzvala Trumpa a úřadujícího ministra vnitřní bezpečnosti Chada Wolfa, aby vydali prohlášení, které by podle ní mohlo zabránit katastrofě pro DC.