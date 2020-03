Do Wu-chanu dovážejí tisíce uren, nové případy ale prakticky nehlásí!

Jsou to přibližně tři měsíce, kdy se v čínském městě Wu-chan v provincii Chu-pej objevili první pacienti nakaženi koronavirem, který v současnosti trápí celý svět. A právě středočínskému městu se pandemii mezi prvními podařilo potlačit, podle oficiálních čísel zde již prakticky nepřibývají nové případy ani mrtví. V rozporu s tímto tvrzením je ale obrovské množství uren, které bylo v posledních dnech do města dovezeno. Informoval o tom portál Shangaiist.

Od propuknutí nemoci máme ve Wu-chanu 50 tisíc nakažených a 2535 zemřelých, hlásí údaje čínské vlády. Podle vyšetřovacího kanálu Caixin však lidé museli, po znovuotevření městských márnic, čekat na pozůstatky svých blízkých v pětihodinových frontách. Zveřejněné informace tak nutí řešit otázku, jestli uváděná čísla nebyla ve skutečnosti vyšší.

Například do márnice Hankou dorazil kamion, který byl naložený více než dvěma tisíci uren. "Den předtím jsem do márnice vezl přibližně stejné množství," vyjádřil se k zásilce řidič kamionu.

Na případ upozornil na svém Twitteru také politický analytik CCN Josh Rogin. "Wu-chan oznámil okolo 2500 mrtvých, během dvou dní ale bylo do jedné z márnic doručeno 5 tisíc uren. A márnic je v hlavním městě provincie Chu-pej sedm," napsal.

