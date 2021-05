"Gelemová o mně lže," zuří Dáda. Řekla, jak to má teď s Felixem

Vztah malířky Lucie Gelemové a muzikanta Felixe Slováčka se rozpadl. Gelemová v pondělí na svém facebookovém profilu uvedla, že vztah končí především kvůli Dádě Patrasové, která malířce údajně posílala výhružné smsky. Podle Dády je to ale lež.

Vztah Felixe Slováčka a jeho partnerky Lucie Gelemové skončil po sedmi letech. Informace přinesl v pondělí deník Blesk a malířka o rozchodu informovala na svém facebookovém účtu. Jak rozchod bere manželka muzikanta Slováčka?

"Čekala jsem to a ten rozchod už nastal dřív. Každopádně, nečekám od toho nic. Je to otázka vývoje a je to spíše otázka na mého manžela než na mě," nechala se v úterý slyšet Patrasová v rozhovoru pro TN.CZ.



Gelemová ve svém dopise uvedla, že se Felix bude stěhovat k synovi. Podle zpěvačky a herečky je to lež. "Felix odtud nikdy neodešel. Jsme v naprostém pořádku," uvedla a doplnila, že s Felixem jsou stále v kontaktu a vídají se každý den.

Malířka v pondělním příspěvku také uvedla, že se už od roku 2015 potýká s výhružnými a vulgárními sms zprávami, které jí posílá Dáda Patrasová. "Často evidentně nepíše střízlivá, tyto zprávy pochopitelně mohu doložit," napsala Gelemová. "To je lež. Naprostá lež. To si všechno vymyslela a má to v rámci toho svého 'odcházejícího balíčku'. Paní Gelemovou naprosto ignoruji," tvrdí Patrasová

