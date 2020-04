Fenka utekla až do Polska. Návratu nezabránil mráz ani zavřené hranice

Fenka před 12 dny utekla svým majitelům z Harrachova až do sousedního Polska. Uběhla 60 kilometrů a přežila i silné mrazy, než se jí ujali v tamním útulku, kde zjistili, odkud je. Předání psí slečny komplikovalo uzavření hranic, ale policisté si s tím poradili.

K opětovnému setkání s jezevčicí Barunkou vedla dlouhá cesta. Rodina vylepovala letáky, prosila o pomoc na internetu. Ani ve snu je nenapadlo, že jim zazvoní telefon z Polska.

"Je to neskutečný, po těch 12 dnech, kdy jsme si mysleli, že je někde mrtvá. Ušla neskutečnou cestu. Volala mi paní s polským přízvukem. Dala mi číslo z tetování v uších. Já jsem řekla, že to je přesně ona. Poslala mi fotku a už jsme věděli, že to je ona," svěřila se TV NOVA Karolína Dobrovolná, majitelka zaběhlé fenky.

Protože jsou hranice kvůli koronaviru zavřené, majitelé Barunky do poslední chvíle nevěděli, kdy ji uvidí. Ale policisté vymysleli, jak to udělat. "Oni nás odstavili. Jenom nechtěli, abychom byli v kontaktu," vysvětlila paní Karolína.

Fenka musela přes hranici přeběhnout. Trochu ji děsila rouška, ale hlas své paničky poznala bezpečně. Jezevčice Bára skončila v útulku ve Sklářské Porubě. Informoval o tom tamní majitel s tím, že odkud psík je zjistili podle čipu.

Vypsanou odměnu 15 000 korun polskému útulku nechala žena položenou na hraniční čáře. I tohle zvláštní předání proběhlo předpisově. "Já už jsem to vzdával. Je neuvěřitelný, že i v tomhletom se stane takovýhle zázrak, že po večerech, kdy mrzlo a bylo i – 10°, a ten pes to prostě dal a najde se i přes hranice," svěřil se s dojetím Libor Dobrovolný, majitel Báry.

"To je strašný štěstí, protože my jsme byli fakt vyřízený. Strašně moc děkujeme," radovali se šťastní majitelé znovunalezeného psíka.