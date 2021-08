Festival bez respirátorů. Hostům z Varů hrozí pokuta, vše řeší hygiena

Pokuta až do výše deseti tisíc korun hrozí hostům slavnostního zahájení Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech z minulého týdne. A to kvůli tomu, že velká část z nich v sále hotelu Thermal seděla bez respirátorů či nanoroušek. Porušení platných pravidel už prověřuje tamní hygiena.

V pátek 20. srpna prezident filmového festivalu Jiří Bartoška vítal hosty a zahajoval tento filmový svátek. Hned další den se podle portálu irozhlas.cz začala porušením protiepidemických opatření většinou hostů slavnostního ceremoniálu zabývat karlovarská hygienická stanice.

"Účastníci zahajovacího večera Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech, kteří se pohybovali bez ochranných prostředků dýchacích cest, se dopustili protiprávního jednání tím, že nedodrželi aktuálně platné mimořádné opatření. Za toto protiprávní jednání by měli nést odpovědnost. V tuto chvíli pracujeme na ztotožnění konkrétních fyzických osob,“ řekla rozhlasu mluvčí hygieniků Michaela Zajíčková.

Zároveň proběhne na tom samém místě v sobotu večer i závěrečný večer festivalu. A ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) prý doufá, že se hosté poučili a budou ukázněnější. "Není to tak, že by se v rámci festivalu vůbec nedodržovala opatření, ale pokud jde o nošení respirátorů, tak to úplně šťastné nebylo. Takže v tomto by bylo dobré, aby se organizátoři poučili a dali možná nějaké upozornění už na začátku ceremoniálu všem účastníkům v sále, aby měli nasazenou ochranu dýchacích cest,“ radí Vojtěch.

Filmový festival se ale ústy své mluvčí brání. "Vyzýváme formou vizualizace, prostřednictvím našich hostesek, které se pohybují v sálech i prostřednictvím médií, aby návštěvníci kinosálů dodržovali tato pravidla, zakrývali si ústa, ale to je to maximum, které jsme schopni udělat,“ tvrdí Uljana Donátová.

Jak hygienici zjišťují identitu hostů-hříšníků, není jasné. Podle Donátové se prý pořadatelé festivalu budou muset poradit s právníky, jestli můžou hygienikům jména návštěvníků poskytnout.

Chování hostů přehlídky zkritizoval na twitteru i epidemiolog Rastislav Maďar.