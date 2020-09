Fiala v debatě řešil i korupční kauzu v Brně. Ověřili jsme, jestli mluvil pravdu

Hostem předvolební debaty televize Nova byl Petr Fiala, předseda Občanské demokratické strany (ODS). Moderátorka Bára Divišová se ho ptala nejenom na koronavirovou krizi a konec Adama Vojtěcha (za ANO) na ministerstvu zdravotnictví, ale i na korupční kauzu Stoka v Brně, ve které detektivové prošetřovali i některé politiky z ODS. Mluvil Fiala pravdu, anebo v některých výrocích lhal? Ověřili jsme to.

Ve volbách do Senátu obhajuje ODS dvě křesla ze současných šesti a ráda by získala další. Věří si i v krajských volbách. Občanští demokraté se chtějí vrátit do vedení, momentálně nemají ani jednoho hejtmana.

Strana ve většině krajů kandiduje v předem dohodnutých koalicích, podle Fialy je lídrem spolupráce mezi středopravými demokratickými stranami. Odmítá spolupráci s hnutím ANO, i když ne zcela jednoznačně. A došlo i na brněnskou korupční kauzu Stoka, kterou vyšetřuje Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ).

Podívali jsme se na sedm výroků Petra Fialy z předvolební debaty televize Nova s moderátorkou Bárou Divišovou. Ve čtyřech případech mluvil Fiala pravdu, tři výroky jsme vyhodnotili jako sporné.

Personální změnu na ministerstvu zahraničí, na kterém skončil Adam Vojtěch (za ANO) a od úterý ho vede dosavadní vládní zmocněnec pro vědu a výzkum ve zdravotnictví Roman Prymula (za ANO), Fiala přivítal. Podle něj ale měla přijít už dávno.

Hostem v předvolební debatě byl předseda ODS Petr Fiala Petr Fiala Navrhovali jsme odvolání exministra Adama Vojtěcha (za ANO) jako jedno z řešení krize už dávno. pravda Opozice včetně ODS volala po odvolání Vojtěcha z funkce ministra zdravotnictví už na začátku května. Jedním z důvodů byl tehdy i nákup ochranných prostředků zajištěný resortem. Podle kritiků byly totiž roušky, respirátory a další pomůcky předražené.

Fialovi se nelíbí, že hygienické stanice nestíhají trasovat nakažené koronavirem. Vláda měla prý dostatek času, aby jejich kapacitní nedostatky vyřešila. Odmítl rovněž Vojtěchův výrok, že rozpočty hygien snížila vláda ODS v roce 2008. Hledat příčinu ve 12 let starém rozhodnutí je podle Fialy nesmyslné.

Hostem v předvolební debatě byl předseda ODS Petr Fiala Petr Fiala Opakovaně jsme mluvili o tom, že krajské hygienické stanice potřebují posílit. Mluvili jsme o tom od jara, dokonce jsme to měli v jednom usnesení, které nám na začátku července odmítla schválit vládní většina v Poslanecké sněmovně. pravda Návrh usnesení z 9. července 2020 vládní strany, tedy ANO s ČSSD za podpory KSČM, skutečně zablokovaly. Většina jejich poslanců se zdržela hlasování a návrh tak nebyl přijat. Jeho znění tehdy přednesl poslanec Jan Bartošek (KDU-ČSL): "Poslanecká sněmovna vyzývá vládu České republiky, aby urychleně začala řešit současnou situaci na Karvinsku a přijala taková opatření především ve vztahu k fungování chytré karantény, a tedy i dostatečných kapacit hygieny a míst pro testování, aby bylo možné co nejrychlejší trasování pozitivních jedinců a zamezilo se tak dalšímu nekontrolovanému šíření nemoci.”

Fiala uvedl, že ODS bude při skládání koalic upřednostňovat strany ze středopravého politického tábora. Vyhnout se chce spolupráci s hnutím ANO. Po minulých krajských volbách s ním ale koalici utvořili třeba v Moravskoslezském kraji. “To že k tomu docházelo, došlo a možná i dojde, to je jakoby jiná věc,” prohlásil.





Hostem v předvolební debatě byl předseda ODS Petr Fiala Petr Fiala V Moravskoslezském kraji jsme měli volbu mezi hejtmanem Vondrákem (ANO), který lavíruje mezi poslušností k hnutí ANO a nějakou rozumnou politikou, a tím, aby tam pokračovala koalice socialistů a komunistů. To jsme v žádném případě nechtěli. pravda V krajských volbách v roce 2016 získalo hnutí ANO v Moravskoslezském kraji 22 mandátů. Druhá skončila ČSSD se 14 křesly, následovaná KSČM s devíti. KDU-ČSL bralo po osmi, SPD + SPO a ODS pak po šesti. Pokud by ODS nevytvořila stávající koalici s hnutím ANO a KDU-ČSL, hnutí ANO by se s největší pravděpodobností skutečně spojilo s ČSSD a KSČM, které drtivě zvítězily v krajských volbách v roce 2012.

Podle Fialy se ve Středočeském kraji hnutí ANO v čele s Jaroslavou Pokornou Jermanovou (ANO) úplně zdiskreditovalo. Mnohem většímu skandálu čelí Babišova strana v Brně. V souvislosti s korupční kauzou Stoka prověřovala Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ) i některé politiky ODS, třeba exministra spravedlnosti Pavla Blažka nebo současnou brněnskou primátorku Markétu Vaňkovou.

Hostem v předvolební debatě byl předseda ODS Petr Fiala Petr Fiala Kauza Stoka je založená na jedné výpovědi člověka, který je ve vazbě. Je to strašlivý příběh zneužití politiky hnutím ANO. Lidé z ODS nejsou vůbec obvinění. Vnímám to jako pokus hnutí ANO odvrátit pozornost od problému, který tam je. neověřitelné/sporné Kauzu Stoka nelze objektivně označit za “zneužití politiky” hnutím ANO, dokud definitivně neskončí vyšetřování. První část kauzy, v níž figuruje bývalý místostarosta městské části Brno-střed Jiří Švachula (tehdy ANO), se 22. září dostala k soudu. Bývalý starosta Rojetína a úředník Jihomoravského kraje Pavel Hubálek (za KDU-ČSL), na jehož roli v případu Fiala upozorňuje, byl ve vazbě do okamžiku, kdy se rozhodl v kauze vypovídat. Potom ho z vazby, ve které byl i v roce 2014, propustili. Je ale pravdou, že Hubálka policisté stíhají a hrozí mu vězení za údajné kupčení s městským majetkem. On trvá na tom, že systém, jehož byl součástí, vytvořili politici z ODS. Výslechy prováděl policista Vladimír Machala, kterého letos Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) obvinila ze zneužití pravomoci úřední osoby. Blažek ani Vaňková obvinění nejsou. Vaňková nařčení z podílu na korupci odmítla.

Hostem v předvolební debatě byl předseda ODS Petr Fiala Petr Fiala Úspěšně vládneme v Brně a napravujeme tam čtyři roky naprosté stagnace pod vedením předcházejícího primátora. neověřitelné/sporné Je pravda, že působení bývalého brněnského primátora Petra Vokřála (ANO) bylo předmětem časté kritiky. Hnutí ANO v roce 2014 utvořilo kaolici s hnutím Žít Brno, KDU-ČSL a Stranou zelených. V dubnu 2016 se rozpadla a v červnu 2016 nastoupila znovu, přidala se k ní TOP 09. Nápravu čtyřleté “stagnace” po nástupu koalice ODS, KDU-ČSL, ČSSD a Pirátů nelze objektivně dokázat. Z opozice například nadále zní kritika, že Brno neustále sužují kolony.

Fiala vyjádřil podporu předsedovi Senátu Miloši Vystrčilovi (ODS) za cestu na Tchaj-wan. Přeje si, aby nadále zůstal v čele horní komory.

Hostem v předvolební debatě byl předseda ODS Petr Fiala Petr Fiala To, že Miloš Vystrčil (ODS) jel na Tchaj-wan, je strašně důležité. Je to důležité pro jméno, pověst a respekt České republiky v zahraničí, že někdo dělá takovouto zahraniční politiku. neověřitelné/sporné Názory na cestu předsedy Senátu Vystrčila na Tchaj-wan se zjednodušeně dají rozdělit na pozitivní a negativní. Vystrčilovi kvůli návštěvě Čínské republiky (oficiální název státu), který věstina zemí světa oficiálně neuznává, vyhrožoval ministr zahraničí Čínské lidové republiky (pevninská Čína). Jeho slova o zaplacení “nejvyšší ceny” okamžitě odsoudily diplomacie Německa, Francie nebo Slovenska. Ohradilo se i české ministerstvo zahraničí, které vede Tomáš Petříček (ČSSD). Mnozí čeští politici Vystrčilův krok přivítali, odsoudil ho prezident Miloš Zeman a nesouhlasil s ním ani premiér Andrej Babiš (ANO). Otázka pověsti ČR v zahraničí rovněž podléhá subjektivnímu přístupu každého z aktérů globální politiky. Nelze jednoznačně vyjádřit, zda návštěva Tchaj-wanu geopolitickému postavení Česka prospěla, anebo mu uškodila.

Dění kolem Vystrčilovy cesty během jejího průběhu komentoval starosta pražských Řeporyjí Pavel Novotný (ODS). V souvislosti s ní mimo jiné prohlásil, že Babiš se Zemanem by měli zemřít. ODS na jeho slova reagovala ostrou kritikou. Fialovi je však vytýkáno, že Novotného nedokáže zkultivovat.

Hostem v předvolební debatě byl předseda ODS Petr Fiala Petr Fiala Proti Pavlu Novotnému (ODS) se umím vymezit. Jasně jsem ty výroky odsoudil, toho nejsou výroky, se kterými se ztotožňuji. pravda Fiala na vyjádření Novotného reagoval po dni s tím, že se neobejde bez příslušné reakce. “Já s těmi výroky nesouhlasím, samozřejmě to budeme řešit. Máme na to vnitrostranické mechanismy, které použijeme,” řekl portálu Seznam Zprávy.

Na celou předvolební debatu s Petrem Fialou se můžete podívat ve videu na začátku článku.