Filip objevil kameru, která roky ležela v moři. Teď hledá jejího majitele!

Opravdu nečekaný úlovek vytáhl o víkendu z mořských vln na jihu Francie český řidič, který na chvíli zastavil v městečku Bidart. Objevil totiž malou kameru. Ta na místě nejspíš strávila skoro devět let, záznam z ní se ale kupodivu stále dá přehrát. Filip doufá, že se mu nyní povede najít toho, kdo kamerku v roce 2012 ztratil.

"Dnes jsem našel kamerku ve Francii na pláži v Bidartu. A jde mi o to najít majitele. Zkouším hlavně instagram, tak snad. SDčko (paměťovou kartu) jsem si dal do telefonu a video jsem střihl v momentě, kdy (dotyčný) přichází o kameru," napsal o víkendu Filip M. do jedné facebookové skupiny věnované cestování.

Podle data ze záznamu to přitom vypadá, že malá kamerka přečkala v moři téměř devět let. Video je totiž označené 4. květnem 2012. Filip ho TV NOVA poskytl a přidal i další detaily kuriózního objevu z pláže na jihu Francie.

Na záběrech je vidět muž na paddleboardu, který natáčí radovánky ve vlnách. O kamerku přišel v okamžiku, kdy se přes jeho prkno přelila vlna. Na videu je dokonce vidět, jak přístroj pomalu klesá ke dnu.

"Jsem řidič, jel jsem z Česka do Španělska a tam (v Bidartu) jsem si jen tak přibrzdil na pár minut a odpočinul si. Pokud se majitel nenajde, kameru si vystavím do vitrínky a SDčko (paměťovou kartu) si nechám," popsal své plány Filip.

Celou událost a svůj nález považuje za kuriozitu. Myslí si, že neznámý milovník pádlování rukama ve vlnách by o samotnou kameru, která je podle Filipa nejspíš nefunkční, ani nestál. Narozdíl od samotného záznamu.