Filipínská sopka Taal se opět třese, stále hrozí ničivá erupce!

Jezero v kráteru sopky a nedaleká řeka zcela vyschly, což ukazuje na to, že stále hrozí nebezpečí velmi silné erupce, uvádí agentura APTN. Úřady se snaží vyvrátit spekulace, že se situace po pěti dnech bez erupce pomalu uklidňuje.

Vojáci a policisté hlídají cesty do evakuovaných měst, lidé se pokoušeli do evakuovaných oblastí dostat na lodích, aby se postarali o drůbež a skot.

Svou nouzi popsal místní chovatel prasat Noni Enriquez: "Chceme nakrmit naše zvířata, stačila by nám hodina, kdyby to úřady povolily, je to náš jediný zdroj příjmu, ale i tak nás tam stále nechtějí pustit. Vulkán vypadá klidně, nebudeme se snažit vrátit, ale teď to vypadá dobře. Nerozumím tomu, proč se nemůžeme vrátit?"

Mnoho lidí zastihla evakuace zcela nepřipravené, ze svých domovů museli odejít bez jakýchkoliv věcí. Nyní jsou někteří z nich zcela odkázáni na pomoc ostatních. "Jíme jen ve chvíli, kdy někdo něco daruje. Pokud není žádné darované zboží, nejíme. Nic si nemůžeme koupit, protože nemáme žádné peníze," popsala Emilinda Villamorová, která se musela evakuovat.

Filipínská sopka Taal vybuchla v neděli, vysoko do vzduchu se zvedlo ohromné množství prachu a popela. Zatím nejsou hlášeny žádné oběti, úřady se ale obávají další erupce, která by mohla být ještě ničivější. Evakuována byla podle APTN nejméně čtyři města, z domovů musely odejít desítky tisíc lidí.