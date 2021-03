Filmová stavba chátrá. Přes zájem investorů ji město poskytne skautům

V Praze 1 vrcholí boj o budoucnost Michnovského letohrádku na Kampě. Stavba, kterou proslavil film o konci vodníků v Čechách, několik let chátrá. O pronájem usilovala řada komerčních subjektů. Radnice, které dům patří, chce ale dát přednost skautům. To kritizuje opozice.

Filmoví vodníci kvůli němu chtěli topit bytového referenta doktora Mráčka, slavný dům na břehu Vltavy má ale pestrý osud i ve skutečnosti. Poslední nájemce z domu odešel v lednu 2017. Od té doby ho využívají pouze sprejeři.



Bývalé vedení Prahy 1 vypsalo před časem komerční výběrové řízení na nového nájemce, to současné ho pak ale zrušilo. A teď to vypadá, že památkově chráněnou budovu jen zapůjčí skautům. "My věříme, že skauti by mohli do tohohle místa nějak zajímavě patřit a vlastně se nějak podílet," nechal se slyšet Miloš Říha ze Skautského institutu.

Záměr kritizuje opozice, která tehdy ještě ve vládnoucí koalici výběrové řízení připravovala. "Otázkou je, proč byl relativně komerční prostor, který je jednou z perel naší částky, vybrán pro formu výpůjčky," řekl David Bodeček (Piráti).

Podle starosty má městská část dost jiných objektů, na kterých vydělává. Žádnou drahou restauraci prý v letohrádku nechce. "Preferujeme možnost využití pro spolky a komunitní život," uvedl starosta Prahy 1 Petr Hejma.

Do původního výběrového řízení se hlásilo více než deset firem. Rada města teď s právníky vyhodnocuje všechny připomínky k záměru budoucího využití slavné budovy. Rozhodnout chce do tří týdnů.