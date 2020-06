Finalisté SuperStar popsali vítěznou noc. Byl to životní zážitek, shodují se

Pětice pěveckých talentů na natáčení dorazila rovnou z párty po večerním vyhlášení. Přestože únava na všech byla na první pohled patrná, vládla optimistická nálada. Odpočinout si však vítězná pětice zatím neplánuje, mají před sebou ještě závěrečný stream. Na svůj poslední večer v soutěži vzpomínají s dojetím. Pocity, které zažívali na pódiu, byly prý téměř nepopsatelné.

"Bylo to něco úžasného. Všichni jsme si to podle mě užili a už jsme to brali ne jako soutěž, ale že si jdeme prostě zazpívat na velký koncert," popsala za celou partu Dominika Lukešová. Vítězka celé SuperStar, Bára Piešová, přiznala, že pro ní byl celý večer mimořádně emotivní. "Bylo to fajn, já jsem se bavila a udělala jsem to, co jsem mohla. Bylo fajn, že lidé hlasovali a pro mě to bylo čím dál emotivnější a lepší," popsala.

O tom, kolik kdo dostal hlasů, v průběhu vystoupení netušili. Výsledky totiž průběžně sledovat nemohli. Tréma potrápila zejména Martina Schreinera. "U mě byla tréma, ale když jsem zazpíval tu první písníčku, tak si myslím, že odešla tak nějak sama a už to bylo fajn a moc jsem si to užil," svěřil se nadšený Martin.

"Já jsem si to megaužil. Myslím, že každý z nás," řekl přidal se Giovanni Ricci. "Stoprocentně se nám bude stýskat, mně teda určitě, po všech ostatních. Myslím, že jsme byli skvělá parta," zhodnotil Martin, nakolik se společně sžili. To, jestli se skamarádí, nezáleží podle Báry ale jen na nich. K první komunikaci je prý donutily okolnosti – například duety a nutnost vzájemné spolupráce. "To je ten zlomový okamžik," přiznala vítězka. Odtud už byl ke vzájemnému přátelství jen krůček.

Mladí zpěváci mají ve své budoucnosti jasno. Diana by chtěla skládat své vlastní písničky a Dominika plánuje muzice věnovat celý život. Studuje konzervatoř a hudba je dle jejích slov celý její život. Bára touží pojmout hudbu stylem, který v Česku ani na Slovensku zatím ještě nikdo nezkusil. Tučnou výhru zatím neřeší.

"Chci se věnovat hudbě co nejvíc a uvidíme, kam mě to odnese," řekl Martin, který je i výborný tanečník. "Tak třeba to skloubíme dohromady," plánuje. Rád by se viděl v muzikálech. Giovanni by si přál koncertovat a vystupovat před živým publikem. "To mě naplňuje nejvíc. Je to důvod, proč mě muzika baví," svěřil se.

Giovanni si také pochvaloval přístup Leoše Mareše, který si u něj vysloužil titul nejpohodovějšího porotce. Podle Martina se všichni porotci snažili soutěžící co nejvíc podpořit a pomoci jim. Jejich podporu prý cítili po celou cestu soutěží, od prvního castingu. Martin si ze soutěže nese také zážitek, který sám označil za nejvíce traumatizující. Nejedná se však o některé ze soutěžních kol, ale dobu, kdy byl zavření catering a nebylo si tak možné dojít pro něco na zub.