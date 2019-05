Finanční detox. Očistná kůra pro vaše finance

Nejenže vám díky této očistě zbyde ke konci měsíce na účtu více peněz než obvykle, ale velmi pravděpodobně se dostaví pocit uspokojení a většího klidu.



Stanovte si cíl a plán



Odborníci uvádějí, že by měl mít každý z nás finanční rezervu minimálně ve výši tří měsíčních platů. Pokud ji nemáte, vytyčte si to jako svůj cíl. Pokud máte rozpočet našponovaný tak, že vám na konci měsíce zbude s bídou pár stovek, stanovte částku, na kterou budete pyšní, a každý měsíc ji zvyšujte. Ukládejte si tam, kde to má smysl, tedy tam, kde vám peníze zhodnotí: na spořicí účet. Právě teď můžete u ING v rámci kampaně Chytřejší spoření ukládat na dobu půl roku až 300 000 Kč a nechat si je zhodnotit 2 % p. a. Založení, vedení i případné zrušení je navíc naprosto zdarma a založit si tento spořicí účet lze online na www.ing.cz během pár minut.



Toxické utrácení, anebo přemýšlení?



Prvním pravidlem je zjistit, kolik peněz měsíčně celkem utratíte za nezbytné výlohy a na kolik peněz vás vyjdou na poplatcích účty, které pro správu svých financí používáte. Možná zjistíte, že máte jeden účet úplně zbytečný. Možná zjistíte, že máte příliš vysoké účty za telefon. Vše se dá řešit, chce to jen chtít a neustávat.



Důležité je také hradit všechny vaše výdaje a případné splátky včas, abyste se vyhnuli zbytečným pokutám a finančně nekrváceli na hloupostech.



Klíčové je jednoduše nekupovat to, na co nemám



Jednoduchá poučka, se kterou však mohou být v praxi problémy. Půjčujete si na zážitky? Podle posledního průzkumu ING si každý desátý Čech půjčuje na dovolenou, kterou poté splácí. „Stačí se nad tím pořádně zamyslet. Pokud bych začal na dovolenou šest měsíců dopředu spořit, mohu si ji užít s čistou myslí a nesplácet ještě půl roku po návratu týdenní zážitek,“ podotýká Radek Sedlář, šéf retailové sekce ING.



Nechci slevu zadarmo



Téměř 30 % z nás utrácí impulzivně a nakupuje ve slevách produkty, které ani nevyužije, což je typický toxický finanční návyk. Kupujte proto jen to, co je doopravdy potřeba. Pokud vám vyhovují výzvy, zkuste „No-spend challenge“. Tedy libovolně dlouhé období, kdy se pokusíte vůbec nic neutratit. Nakupte si suroviny na dostatečně dlouhou dobu. Naplánujte si jídelníček a připravujte si vlastní jídla a svačiny i do práce. Víkendový výlet s rodinou do zoologické zahrady může nahradit vycházka do přírody a místo koupaliště lze využít rybník. Pamatujte, že takováto finanční očista neznamená jen příjemnější pohled na váš spořicí účet, ale hlavně klid v duši.