Firma Prymulovy dcery získala po letech ve ztrátě dotaci. Činí přes 650 tisíc

Podle serveru Euro.cz, který s touto informací přišel, byla firma doposud většinou ve ztrátě a vykazovala jen minimální činnost. Karolína Prymulová ani její otec se podle týdeníku k celé záležitosti nevyjádřili.



Výběrová komise ministerstva průmyslu a obchodu přidělila této firmě dotaci 5. srpna, podle mluvčí resortu Štěpánky Filipové tvoří polovinu plánované investice.



Společnost Medimun byla založena v roce 2004 a léta ji vlastnila Prymulova manželka. Z obchodního rejstříků vyplývá, že od roku 2017 je jednatelkou firmy ministrova dcera Karolína. "Cílem projektu je vyrábět zdravotní dezinfekční prostředky využitelné v nemocnicích a dalších zdravotních zařízeních na vlastních výrobních technologiích s dostatečnou kapacitou, která splňuje poptávané množství na trhu,“ uvádí Medimun na svém webu.



Ministr zdravotnictví Roman Prymula (za ANO) pobouřil celé Česko. Byl totiž přistižený, jak v noci na čtvrtek opouští jednu restauraci v Praze, která měla být kvůli zavedeným restrikcím v zemi zavřená. Při svém odchodu navíc neměl nasazenou roušku.





Lidé i politici okamžitě jeho počin odsoudili. V pátek ho proto premiér Andrej Babiš (za ANO) vyzval k rezignaci. Prymula však odchod odmítl s tím, že žádné opatření neporušil. Více se dočtete v tomto článku na TN.cz.



Prezident Miloš Zeman by se měl v úterý setkat s novým kandidátem na post ministra zdravotnictví. Podle Babiše by ho mohl jmenovat ve čtvrtek. Média spekulují, že novým šéfem resortu zdravotnictví by měl být náměstek ředitele brněnské fakultní nemocnice a dětský hematolog Jan Blatný.

