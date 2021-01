Firma vyrábí z plastového odpadu tašky, batohy nebo jízdní kola!

Rozsáhlé hromady odpadků na skládce jsou jasnou připomínkou naší kultury vyhazování. Ale co se dá dělat, aby se tyto hory odpadků snížily? Ruská společnost našla jeden způsob, jak zabránit plastům v cestě na skládku.

Ruská společnost 99Recycle vyrábí upcyklované doplňky (upcyklace je přeměňování odpadového materiálu v nové věci lepší kvality) z recyklovatelných materiálů. Z vyhozených plastů tvoří řadu pestrobarevných předmětů od tašek a pouzder na tužky až po skateboardy.

Než se ale začne vyrábět, musí se materiály připravit, což je ta nejsložitější část. "Proces přípravy materiálů je složitější než u běžných materiálů. Příprava většinou zabere nejvíc času, protože ty materiály musíme vyselektovat a vyčistit," vysvětluje Olesja Kuliková, designérka značky 99Recycle.

Je to jako v jakékoli jiné továrně, kde švadleny mají plné ruce práce se šitím batohů. Jediným rozdílem jsou materiály, které používají. Společnost dokonce našla způsob, jak vyrobit jízdní kola z recyklovatelného plastu. K jejich výrobě používají 3D tisk.

Pro zakladatele společnosti je to všechno o ochraně životního prostředí. "Lidstvo musí globálně vyřešit problém s odpadem, není možné ho obejít," říká Anton Rykačevskij, spoluzakladatel značky 99Recycle. Samotný název značky odráží její myšlenku. Společnost tak vyrábí zboží z materiálů, které jsou z 99 % recyklovány a jsou pak i znovu recyklovatelné.

"Bereme na sebe roli lidí, kteří inspirují všechny kolem nás. Vezmeme něco, co vypadá jako odpad, a nyní to lidé nazývají recyklovatelné materiály. To je dobré. A vytváříme skvělé, výjimečné věci, které se dříve z recyklovatelných materiálů vůbec nedělaly,“ dodává Rykačevskij.