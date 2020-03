Firma z Brna nabídla vládě dodávky testů, odpovědi se zatím nedočkala

"Brněnská firma se na mne obrátila s nabídkou nového typu testování na COVID-19," informoval na twitteru poslanec za TOP 09 a přednosta Kliniky radiologie a nukleární medicíny Fakultní nemocnice Brno. Český výrobce diagnostických přípravků měl prostřednictvím Válka požádat vládu o spolupráci při testování lidí na koronavirus.

"Jsme schopni do České republiky dodávat zcela bez problémů celý v současné době potřebný objem testů," uvedla firma. "V tomto týdnu dokončujeme vývoj a certifikaci produktu pro diagnostiku koronavirus SARS-CoV2. Od příštího týdne jsme schopni ho do obchodní sítě dodávat," dodala. Na Válka se společnost měla obrátit minulý týden. Znamená to, že tento týden už by měla být schopná testy v České republice poskytovat.

Brnnsk firma se na mne obrtila s nabdkou novho typu testovn na COVID-19. Nabdku jsem o vkendu postoupil premirovi a pedsedovi K-nikdo se jim neozval. Toto testovn ale vyuijeme ve @FNBrno , na mejdy z ny se spolhat nebudeme. pic.twitter.com/xBXwM1S5eH — Vlastimil Vlek (@vlvalek) March 24, 2020

"Jsme schopni dodávat množství například 50 tisíc testů týdně. Při současném počtu asi pěti tisíc vyšetření týdně v celé republice tak můžeme bez problémů vykrýt celou tuzemskou spotřebu testů," napsala firma. Dodala, že je však připravená i na případ, kdy by bylo testů potřeba více.

Firma běžně vyváží 80 % své produkce do zahraničí. Teď je však situace jiná. "Rozhodli jsme se pomoct naší zemi při zajištění soběstačnosti, abychom nemuseli dovážet dosti diagnostika z Asie. Rádi bychom testy poskytli za nízké ceny. Nižší, než za jaké se nyní nakupují ze zahraničí, zejména z Asie," uvedl výrobce.

"S nelibostí sledujeme, jak k nám proudí rychlotesty s diagnostickým oknem okolo pěti dnů. Obdobně neradi se díváme na používání testů z Asie či metod narychlo zavedených v mnoha českých laboratořích, kde mnohdy nejsou řešeny parametry a nikdo neví, s jakou citlivostí virus vlastně detekuje. Takto mohou pozitivní pacienti unikat odhalení nemoci a všechny nás vystavovat riziku nákazy," tvrdí firma.

"Nabídku jsem o víkendu postoupil premiérovi a předsedovi Ústředního krizového štábu, nikdo se jim neozval. Toto testování ale využijeme ve Fakultní nemocnici Brno, na šmejdy z Číny se spoléhat nebudeme," napsal Válek na twitteru. Mluvčí vlády Jana Adamcová pro TN.cz řekla, že kabinet v současné době dostává velké množství nabídek. "Podle priority je třídí a odesílá na kompetentní místa," vysvětlila. "Více k tomu aktuálně nedokážu říct," dodala.

Zdravotníci v Českém Dubě na Liberecku otestovali 150 seniorů v domově důchodců. Více informací se dozvíte v reportáži TV Nova: