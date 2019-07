Firmám chybí zaměstnanci, bez práce je nejméně lidí za 22 let

V Česku je rekordně nízká nezaměstnanost, drží se na 2,6 procentech. A to znamená, že lidí bez práce je nejméně za posledních 22 let. Pracovní úřady evidují necelých 345 tisíc volných pracovních míst. Největší nedostatek pracovníků je v IT službách, ve výrobě nebo v dělnických profesích.