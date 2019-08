Firmě primátora prý nezaplatili, tak v Jablonci vypnul kamerový systém!

Koalice na úterní mimořádné tiskové konferenci řekla, že město si dané služby ale nikdy neobjednalo. Primátor na to zareagoval vypnutím části kamerového systému. V Jablonci se tak schyluje k rozpadu koalice.

Na začátku chtělo město bezdrátový kamerový systém. A na to byl vysoutěžený i tendr. Jenže pověřená firma se obrátila na firmu Telmo a ta pak na firmu nynějšího primátora a vše bylo jinak. Kamerový signál se vede optickými kabely v zemi, které vlastní firma nynějšího primátora.

Primátorova firma se po čase ozvala, že chce od města 1,7 milionu korun. Zastupitelům se to nelíbilo a chtěli znalecký posudek. Ten primátor nechal udělat a částka vyrostla na šest milionů. Teď chce pro změnu po městu miliony dva a odpustit věcná břemena na optických kabelech. Kterých úseků se to týká, ale říct nechce.

A pak to přišlo - nejprve vypnul 19 kamer ze 34, a na tři hodiny dokonce i ostatní. To se nelíbí obyvatelům města. Bojí se zvýšené kriminality kvůli právní při, které vůbec nerozumí.

Klíčové bude čtvrteční jednání rady v Jablonci. Pokud se primátor s náměstky nedohodne, kamerový systém prý vypne úplně.

"My to víme, že to je bezpečnostní riziko. Pokud rada města neřekne, že chce, aby ten systém dál provozovala firma Grepa, tak ho Grepa dál provozovat nebude. To není vydírání," řekl přímo primátor Milan Kroupa.