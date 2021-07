Firmy Babišův návrh zaskočil. Jedna společnost ale dva dny volna navíc dá

Státní zaměstnanci, kteří se nechali naočkovat, by měli dostat dva dny dovolené navíc. Premiér Andrej Babiš (ANO) to v pátek navrhne vládě. Ke stejnému kroku už vyzval i firmy. Ty jsou však většinou jeho návrhem zaskočené.

Předseda vlády Andrej Babiš ve středu uvedl, že chce, aby naočkovaní státní zaměstnanci dostali dva dny dovolené k dobru. Premiér zároveň k odměnění očkovaných proti covidu volnem vyzývá také soukromé firmy.

"Vláda zároveň uloží všem ministrům, aby dali dva dny volna dalším svým zaměstnancům, což se týká i ozbrojených sborů. Stačí, když se prokáží národním certifikátem nebo aplikací Tečka. A doporučíme to i všem krajům a obcím, a samozřejmě i firmám," řekl Babiš.

Redakce TN.cz se proto obrátila na několik největších zaměstnavatelů v Česku, aby zjistila, zda hodlají na premiérovu výzvu reagovat a volno zaměstnancům dát.

Například Agrofert, která zaměstnává více než 30 tisíc lidí, zatím nemá na vše jasný názor. "V tuto chvíli nemáme k návrhu jednoznačné stanovisko. Celou věc teprve bude posuzovat vedení společnosti," uvedl mluvčí Agrofertu Karel Hanzelka.

Detailněji celý návrh chce ještě prozkoumat také společnost ČEZ. Premiér chce tímto návrhem motivovat lidi k očkování, což podporují i České dráhy.

"Návrh pana premiéra jsme dnes ve sdělovacích prostředcích zaznamenali, ale musíme počkat na podrobnosti. V každém případě souhlasíme s tím, že vyšší podíl proočkovanosti pomůže rychlému návratu k normálu," vysvětlil mluvčí drah Petr Šťáhlavský.

Pro Českou poštu by dva dny placeného volna navíc znamenaly velkou personální zátěž. "U firmy, jako je Česká pošta, která má 27 tisíc zaměstnanců, by se jednalo o významné personalni náklady. Česka pošta je jako jeden z nejvýznačnějších zaměstnavatelů v ČR však připravena na konkrétní diskusi," informovala firma.

Jediným velkým zaměstnavatelem, který už benefity za očkování nabízí, je Škoda Auto. "Každý zaměstnanec, který se již nechal v rámci státního systému očkovat nebo absolvuje kompletní vakcinaci do konce září, získá jako odměnu body do interního programu benefitů nebo až dva dny volna," řekl pro TN.cz mluvčí společnosti Martin Ježek.

Podle odborníka osloveného TN.cz je Babišův návrh ale ekonomický nesmysl. "Je to populistické gesto a ekonomicky to bude extrémně drahé. Státních zaměstnanců by mělo být méně, ne že se jim ještě bude přidávat dovolená, nadto za očkování. Ti lidé dostanou mzdu za práci, kterou neodvedou, bude to neefektivní," vysvětlil ekonom Jan Černohorský.