Firmy by chtěly vakcíny pro své zaměstnance. Zatím ale mají smůlu

Firmy a podnikatelé se zajímají o možnost, že by si sami zajistili očkování pro své zaměstnance. Vakcína ale zatím není veřejně dostupná, nedá se tedy volně koupit. Její nákupy u nás řídí ministerstvo zdravotnictví a určuje i to, kdo a v jakém pořadí vakcínu dostane. Přednost budou mít například pracovníci kritické infrastruktury.

Pandemie koronaviru ovlivnila chod řady firem. Některé kvůli nákaze skončily, jiným snížila stavy pracovníků. Vedení podniků tak hledají cestu, jak ochránit své zaměstnance i firmu. S příchodem vakcíny přemýšlejí o vzniku vlastních očkovacích center.

"Obrovský zájem mají automobilky, velké obchodní řetězce, ale i řada dalších menších firem, protože všichni chtějí, aby jejich zaměstnanci byli v bezpečí a mohli fungovat," tvrdí prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza.

Vlastní očkovací centrum má v plánu zřídit například mladoboleslavská škodovka. Za den by prý stihla naočkovat více než tisícovku zaměstnanců. Podobné ambice ale mají i další firmy.

"OKD má vlastní tým lidí, kteří provádí PCR testy. Logisticky máme vymyšleno vše tak, abychom v případě dostatku vakcíny dokázali sami očkovat," vyjádřila se mluvčí společnosti Naďa Chattová.

Problém je v tom, že je vakcín nedostatek. I kdyby si firmy vakcínu chtěly koupit, ruce jim svazuje ministerstvo zdravotnictví, které očkovací látky pořizuje centrálně a celý proces řídí Evropská unie. Na komerčním trhu tak zatím nejsou vůbec dostupné.

"Rozumím tomu, že vláda chtěla mít pod kontrolou to očkování, ale bylo by fajn, kdyby od března uvolnila část vakcín," míní Prouza. Premiér nebo ministr zdravotnictví to nevylučují, zatím ale prý firmy musí počkat, až bude vakcín dostatek.

"To je skvělý nápad, firmy mají ty možnosti a mají historicky zdravotní středisko, je možnost pozvat pediatry, kteří by tam mohli dojíždět," řekl premiér Andrej Babiš (ANO).

"Většina z nich nebude patřit do rizikových skupin, takže to bude až spíš v průběhu jara," vyjádřil se ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO).

Přednostně by vakcíny měli už teď dostat zaměstnanci kritické infrastruktury, například elektráren.

"V rámci skupiny se to týká vybraných osob například ve výrobě, v distribuci, v tradingu (obchodování) a podobně, kteří jsou nezbytní pro zajištění spolehlivých dodávek energií," řekl mluvčí ČEZu Ladislav Kříž.

Evropská komise se v pátek pochlubila, že zajistila dalších 300 milionů dávek od firem Pfizer-BioNTech. Pokud výrobci budou stíhat, do členských zemí by se mohly dostat na jaře.