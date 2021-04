Firmy chtějí hromadně propouštět, týká se to stovek lidí. PŘEHLED po krajích

Několik stovek zaměstnanců hodlají v následujících týdnech a měsících hromadně propustit společnosti z celého Česka. Nejvíc by se o práci měli třást lidé v hlavním městě a v Moravskoslezském kraji.

Vyplývá to z dat, která redakci TN.cz poskytlo generální ředitelství Úřadu práce. "Ke konci března nahlásilo záměr hromadného propouštění v celé ČR celkem 12 zaměstnavatelů. Tento krok by se mohl v následujících měsících dotknout 566 jejich zaměstnanců. Jedná se například o úředníky, kovodělníky a strojírenské dělníky nebo obsluhu stacionárních strojů a zařízení," upřesnila mluvčí úřadu Kateřina Beránková. Oproti únoru je každopádně propouštění méně rozsáhlé, to se týkalo 699 lidí.

Jména konkrétních firem, které hodlají ve velkém propuštět, úřad nezveřejňuje. Stejně tak upozorňuje, že jde pouze o záměr a že nakonec může o zaměstnání přijít méně lidí, než kolik jich společnosti oficiálně nahlásily.

Přehled hromadného propouštění za únor a březen 2021:

Podle poskytnutých dat se hromadné propouštění týká nejvíc Prahy (172 lidí) a Moravskoslezského kraje (151 zaměstnanců). Naopak firmy v Libereckém a Pardubickém kraji nehodlají propouštět vůbec.

Beránková upozornila, že i navzdory pandemii se nezaměstnanost drží relativně nízko. "A počet volných pracovních míst, která zaměstnavatelé prostřednictvím Úřadu práce ČR nabízejí, převyšuje počet evidovaných uchazečů o zaměstnání," vypíchla mluvčí.

"S příchodem jarního období dochází k rozjezdu sezonních prací. Zaměstnavatelé tak momentálně hledají mimo jiné nové zaměstnance v zemědělství, lesnictví, ve stavebnictví, v logistice či e-shopech. Dlouhodobý zájem mají i o kvalifikované řemeslníky a výrobní dělníky. Zároveň roste zájem ze strany měst a obcí o pracovníky v rámci veřejně prospěšných prací,“ shrnuje současnou situaci generální ředitel Úřadu práce Viktor Najmon.

Hromadné propouštění nedávno ohlásily i aerolinky ČSA. Více v reportáži TV Nova:

Sledujte zpravodajství TV Nova i na portálu VOYO, kde najdete přímé přenosy i záznamy Televizních novin.