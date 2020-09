Firmy dělají maximum opatření, nakažený zaměstnanec je problém

Neustále se zvyšující počet nakažených koronavirem řeší i řada společností. Firmy se snaží udržet v provozu a ochránit zaměstnance, aby nemuseli do karantény. A tak je nechávají pracovat z domova nebo navyšují hygienická opatření.

Energetika, doprava, vodní hospodářství nebo třeba zdravotnictví – všechna tato odvětví patří do kritické infrastruktury. S přibývajícími počty nakažených stále víc firmy řeší to, jak dlouhodobě ochránit své zaměstnance a chod důležitých provozů. „Aktuálně víme o několika firmách, kde se počty nakažených pohybují v nižších desítkách, ale máme i firmy poměrně veliké, kde v tuto chvíli není žádný nakažený,“ říká Michal Moroz z Asociace kritické infrastruktury.

Čeští zaměstnavatelé se snaží čelit šířící se nákaze řadou preventivních opatřeních, jako je nošení roušek na pracovišti nebo měření teploty při vstupu do budovy. Jeden nakažený totiž může znamenat karanténu pro několik desítek lidí a tomu se firmy snaží vyhnout. „V každé budově máme k dispozici dezinfekční gely a dezinfekční mýdla, a to nejen u vstupů do budovy ale i v každém patře na toaletách, ale také naši zaměstnanci byli vybaveni rouškami a dezinfekčními ubrousky,“ říká mluvčí SŽDC Nela Friebová.

„My od začátku máme speciální plány, tak abychom vždycky byli schopni zajistit výrobu v našich elektrárnách a zabezpečit tak dodávku elektřiny, zaměstnanci se střídají a je řada dalších opatření,“ říká zástupce společnosti ČEZ. V některých strategických firmách se zaměstnavatelé snaží ochránit zaměstnance i tím, že je během turnusů úplně izolovali od rodin a vytvořili jim náhradní ubytovny.

Odboráři ale namítají, že pravidla pro situaci ve firmách, které nespravuje stát, nikdo nestanovil, a tak je řada zaměstnanců dál vystavována nákaze. „Myslíme si, že to není fér, aby zaměstnanec jel do práce autobusem, tam byl s rouškami, a to už se netýká potom situace, kde mají společnou šatnu, kde mají společné sprchy a najednou je snad hygienická situace jiná ve firmách než na veřejnosti?“ ptá se šéf odborů Josef Středula.

Odbory o tom jednají s ministryni práce a sociálních věcí a chtějí, aby se sešla rada vlády pro bezpečnost práce a situaci ve firmách řešila.