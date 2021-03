Firmy jsou proti testování dvakrát týdně. Už daly 100 milionů ze svého

Jsou to přesně dva týdny od chvíle, kdy vláda nařídila povinné testování zaměstnanců ve firmách. Podle Svazu průmyslu a dopravy testování zvládají.

Jeho průzkum, kterého se zúčastnilo více než 150 firem, ukázal, že jich téměř 45 procent testuje své zaměstnance prostřednictvím závodních lékařů, 47 procent pak využívá samotesty a pouhá tři procenta posílají své zaměstnance do veřejných odběrových laboratoří. Největším problémem je ale dostupnost testů a jejich cena.





"Většina firem uvedla, že nakupuje testy za cenu v rozmezí 100 až 150 korun a dalších 20 procent je dokonce nakupuje za více než 150 korun," řekl viceprezident svazu Jan Rafaj.





Většina firem tak za testy platila dvojnásobek ceny, než kolik přispívá stát.

"Firmy za minulý týden do té veřejné služby při dvou milionech testů daly 100 milionů korun ze svého. Pokud to budou dělat každý týden, tak za měsíc to bude firmy z jejich kapes stát zhruba půl miliardy korun," pokračoval Rafaj.





Proto se příliš nepřiklání k návrhu vicepremiéra Karla Havlíčka (za ANO), že by se mělo ve firmách testovat dvakrát týdně.

"Myslíme si, že bychom měli nejdříve vyhodnotit a jednat o tom, co se teď děje. My jsme tady zvládli jednu velkou masivní akci s vyplazeným jazykem a velmi těžce. Budeme mít tento týden další čísla a ukáže se, jestli skutečně to půjde dál dolů a jak moc to napomáhá. Je skoro zbytečné teď udělat takové rychlé rozhodnutí," uzavřel Rafaj.