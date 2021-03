Firmy plánují hromadné propouštění! Tady je situace nejhorší. PŘEHLED

Přestože v Česku platí stále přísná opatření kvůli šíření koronaviru, vypadá to, že se situace na pracovním trhu začíná uklidňovat. Na konci února nahlásily firmy z celého Česka úřadům, že plánují propustit téměř 700 zaměstnanců. To je o zhruba 800 lidí méně než v předchozím měsíci. Podle odborníků to ale ještě nemusí nutně znamenat zlepšení.