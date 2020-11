Firmy pomáhají zdravotníkům, vozí je do práce a obstarávají jim obědy

Nejen velké fimy, ale i jednotlivci se snaží pomáhat zdravotníkům v první linii. Stejně jako v první vlně epidemie jim dobrovolníci nosí například obědy. V úterý se mezi nimi objevili hokejoví reprezentanti, kteří tak plní slib, že za každý gól na turnaji ve Finsku pošlou do nemocnic 125 obědů.

Zdravotníci dostanou nejen obědy, ale i speciální reprezentační dresy. "Myslím si, že pokud můžeme něco takového dělat, tak je to jenom dobře. Jsem rád, že jsem toho součástí," řekl zpěvák Mikolas Josef.

Pět vstřelených gólů znamená závazek zavést obědy pěti nemocnicím, a to 125 do každé z nich. "Je úplně jedno, kdo ten gól dal, jsem rád, že jsme mohli pomoct," okomentoval akci kouč národního týmu Filip Pešán.

"Každý takový projev solidarity a podpory je velmi cenný, protože naši zdravotníci skutečně bez jakýchkoli náznaků odporu se jako mravenečkové starají o všechny ty pacienty," řekl Richard Lukáš, generální ředitel Krajské nemocnice Liberec. "Hlavně sestry to potěší, protože každý projev uznání je pro ně obrovskou vzpruhou," dodal liberecký primář Dušan Morman.

Stejně jako v první vlně pomáhají zdravotníkům i další firmy. Třeba jeden z dopravců je vozí do práce a oni se tak vyhnou dalšímu kontaktu s lidmi. "Na území Prahy, Brna, Ostravy a Plzně nebo Kladna tu akci využilo 500 až 600 zdravotníků. My si myslíme, že je dobré, když každý přiloží ruku k dílu," okomentoval manager Boltu Jakub Dvořák.

Službu využívá třeba brněnská Fakultní nemocnice. "Dostáváme finanční dary i věcné dary od různých firem, ale naše zaměstnance potěší i doma napečené dorty nebo i různé sušenky. Dnes nám třeba energetická firma dala 200 balíčků pro zaměstnance," sdělila v úterý Veronika Plachá, mluvčí FN Brno.

"Určitě to vnímají jako velkou podporu veřejnosti a to se nám líp naše těžké povolání vykonává. V té první vlně bylo těch podporovatelů podstatně více. Ale zase se začíná vracet to původní nadšení," řekla zdravotní sestra Zdenka Surá.

Stále častěji ale chodí i obyčejní lidé jako třeba Magda z Prahy, která vaří obědy pro zdravotníky dvakrát týdně, obvykle kolem 20 porcí. Zpočátku kupovala suroviny z vlastní kapsy. Po výzvě na sociálních sítích jí přispěli i kamarádi a Magda tak prý může pomáhat nejméně do konce roku.