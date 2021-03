Firmy se obávají totální uzávěry průmyslu. Pětina by zkrachovala

Pracoviště jsou teď zásadním místem, kde může docházet k šíření nákazy. Právě tam se potkává největší množství lidí. Uzavření firem a podniků by ale mělo obrovské dopady na ekonomiku i zaměstnanost. Až pětina by jich podle Hospodářské komory zkrachovala.

Malé, velké či střední podniky by několikatýdenní uzavření silně poznamenalo.

"Pro nás by to znamenalo, že musíme poslat 800 lidí domů. Ale není to reálné, protože děláme bankovní služby, energetiku, realitní služby, takže jsou věci, které se s klienty na dálku dělat nedají. Není možné tuto práci dělat z home office, takže ti lidé by byli bez práce," řekla regionální ředitelka firmy Bidli Tereza Zápotocká.

Majitel truhlářství Kamil Řípa zase vidí problém v tom, že by musel nadále platit zaměstnance, kteří by ale nepracovali. "Někdo by zase musel kompenzovat výpadek našich příjmů. My přestaneme vyrábět, ale výplaty půjdou dál," poznamenal.

"Pro nás by to bezesporu byl problém, protože vyrábíme v sektoru, který už byl postižen opatřeními v loňském roce. Každý další zásah do naší výroby by znamenal další a další ztráty," uvedl Vladimír Darebník, ředitel likérky Rudolf Jelínek.

Jsou ale i obory, které v této době rostou. Třeba společnosti specializované na hlídání objektů. Uzávěru by rozhodně nepřivítaly.

"Já se domnívám, že u některých zákazníků bychom zaznamenali pokles poptávky po bezpečnostních službách, ale na některých místech by mohlo naopak dojít k nárůstu," myslí si Pavel Adamovský, generální ředitel firmy Securitas.

Pokud budou platit stávající zákazy, anebo se ještě zpřísní, pětina živnostníků a firem svá podnikání dlouhodobě neudrží.

Podle Hospodářské komory by také zastavení českého průmyslu firmy odstavilo mezinárodně a místo nich by jejich místa mohla zaujmout zahraniční konkurence.