Firmy se pokoušejí o start, chybí jim čtvrt milionu pracovníků z ciziny

“Chceme pomoci české ekonomice, a proto od minulého pátku už funguje generální konzulát ve Lvově v omezené míře a přijímá žádosti. Od 1. června bude fungovat i v Kyjevě. Právě kvůli zemědělcům a kvůli lesnictví chceme, aby se usnadnil přístup sezónních pracovníků na náš trh,“ prohlásil ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD).



Vedle sezónních pracovníků budou moct o víza žádat také vysoce kvalifikovaní pracovníci v sociálních službách a vědci. Nejčastěji pracujícími a podnikajícími cizinci jsou u nás Ukrajinci. Momentálně je jich v Česku hlášených 170 tisíc.



Ukrajinec Vasil pracuje jako sezónní pracovník u české firmy několikátým rokem. Na Ukrajině podle něj tolik práce není a u nás je s pracovními podmínkami spokojený. “Jsem rád, když jedu do Čech a baví mě ta robota, tady je všechno v pořádku,“ prohlásil.



Po Ukrajincích jsou nejčastějšími pracovníky v Česku Rusové a Vietnamci. Právě Vietnamci se do Česka vracejí nejobtížněji. A to kvůli přerušeným dopravním spojením. “Můj manžel jel do Vietnamu a teď kvůli koronaviru si nemůže koupit letenku do Čech. Čeká, kdy se otevřou hranice,“ popsala manželka majitele večerky.



“V případě víz pro Vietnamce platí, že do poloviny června jsou hranice EU uzavřené. Od 11. května se vracíme k provozu konzulátních pracovišť,“ doplnil Petříček.



Navzdory tomu, že nezaměstnanost stoupá, Češi ve večerkách, na polích a stavbách pracovat nechtějí. “I přes pokračující a stávající nezaměstnanost stále bude nedostatek některých profesí, zejména poptáváme zámečníky, svářeče, lidi k CNC strojům,“ popsal prezident Asociace pracovních agentur Radovan Burkovič.



Třeba Italové se na polích pracovat nebojí. Tamní zemědělci ale s jejich prací nejsou spokojeni a pro zkušené zaměstnance z ciziny jsou ochotní poslat i letadla.



Propojit ty, kteří chtějí pomoci tuzemské ekonomice se snaží i iniciativa TV Nova Nastartujme Česko. Přináší přehledy i tipy, jak může pomoci každý z nás. Informace i přehled aplikací najdete na webu TN.cz.