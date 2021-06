Firmy uvedly, jestli by mohly začít nabírat. Některé děsí home office

Jedenáct procent zaměstnavatelů podle nejnovějšího průzkumu personální agentury ManpowerGroup očekává, že se situace kolem náboru pracovníků v dalším kvartálu zlepší, čtyři procenta si naopak myslí, že to bude horší. Drtivá většina se ale přiklání k tomu, že další čtvrtletí bude beze změn.



"Rostoucí nezaměstnanost v době pandemie neznamenala pro zaměstnavatele snadnější nábory. Propouštění v gastronomii, službách a administrativních provozech nepřineslo nové uchazeče do průmyslu, zdravotnictví nebo školství. Poptávka firem se stále více míjí s dostupnými uchazeči, protože pandemie zmrazila trh práce. Kdo nemusí, nemění zaměstnání, protože to znamená nejistotu a riziko," řekla generální ředitelka ManpowerGroup Česká a Slovenská republika Jaroslava Rezlerová.

Anketa Máte strach, že byste mohli v dohledné době přijít o práci? Ano 14 1 hlas Ne 86 6 hlasů Hlasovalo 7 lidí.

Nejvíce očekávají, že budou nabírat, zaměstnavatelé ve stavebnictví a zpracovatelském průmyslu. Čistý index trhu práce, tedy rozdíl mezi procentem zaměstnavatelů, kteří budou nabírat a propouštět, je v tomto odvětví plus 13 procent. Následuje ubytování a stravování s indexem plus devět procent, dále pak finance, pojištění, nemovitosti a další služby podnikům a ostatní služby, tedy státní správa, zdravotnictví, vzdělávání, kultura, osobní služby, doprava, skladování a komunikace, s indexem plus šest procent.

Nábory dle velikosti firem a oblastí



Nárůst počtu zaměstnanců očekává s indexem plus pět procent odvětví velkoobchod a maloobchod a také ostatní výroba, tedy výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody; zemědělství, myslivost, lesnictví a rybolov; těžba nerostných surovin, s indexem plus tři procenta.



Nejvíce by mohly nabírat velké společnosti s více než 250 pracovníky. Tempo náboru zaměstnanců se ale může snižovat u menších zaměstnavatelů. Více by se mohlo nabírat v Praze a na Moravě a ve Slezsku, kde je index plus devět procent, v Čechách je to pak plus pět procent.

Flexibilita a home office



Celkem čtyři pětiny českých firem budou vyžadovat, aby většina jejich pracovníků byla na pracovišti po celou dobu své pracovní doby. "V minulém čtvrtletí to bylo 62 procent. Čtrnáct procent předpokládá, že jejich zaměstnanci budou kombinovat práci z domova s prací na pracovišti. Pouze dvě procenta firem předpokládají, že jejich zaměstnanci budou pracovat vzdáleně po většinu pracovní doby. Čtyři procenta českých zaměstnavatelů prozatím neví," srovnala Samková.

U pozic, které jsou tradičně považované za neflexibilní, se 60 procent společností pokouší zavést vyšší flexibilitu. Celkem 36 procent zaměstnavatelů zavede pružnou pracovní dobu nebo stlačené pracovní týdny, 35 procent plánuje zavést flexibilní začátek a konec pracovní doby, 32 procent plánuje nabízet kombinaci práce na dálku a práce na pracovišti, 9 procent umožní zaměstnancům vybrat si, odkud budou pracovat a 8 procent zavede sdílená pracovní místa.

Anketa Jak se váš zaměstnavatel staví k home office? Podporuje to 20 1 hlas Nijak to neřeší 20 1 hlas Odmítá to 60 3 hlasy Hlasovalo 5 lidí.

Určité obavy z home office má více než polovina firem. Ze všech firem jich 18 procent uvedlo, že jejich největší obavou v souvislosti s prací na dálku je snížení produktivity. U 14 procent se objevují obavy ohledně horší spolupráce s kolegy. Strach ze zajištění dobrých pracovních podmínek má 12 procent. Ztráty firemní kultury se hrozí 4 procenta zaměstnavatelů a 2 procenta má obavy týkající se inovací.



Průzkumu Index trhu práce se zúčastnilo celkem 705 českých zaměstnavatelů, opakuje se každé čtvrtletí.

Řada lidí během pandemie změnila obor, chybí pracovníci v gastronomii. Podívejte se na reportáž TV Nova: