Firmy volají po manželství gayů. Prospěje to ekonomice, tvrdí

V Česku je možné uzavírat registrované partnerství od července 2006. Registrovaní mohou třeba získat informace o zdravotním stavu svého protějšku. Mohou po něm také dědit jako v manželství. Nemají ale nárok na společné jmění či vdovský a vdovecký důchod. Změnu teď prosazují i některé velké firmy.

"Jako zaměstnavatelé podporujeme a vítáme diverzitu našich zaměstnanců a uznáváme práva našich leseb, gayů, bisexuálů a transgender lidí žít a pracovat bez diskriminace a předsudků," prohlásila mezinárodní technologická společnost IBM. " Když mají všichni stejná práva a stejné povinnosti, tak to vede k prosperující společnosti a ekonomice a to je pro Českou republiku rozhodně důležité," tvrdí mluvčí IBM ČR Vladislav Doktor.

To potvrzují průzkumy tří světových univerzit z dat sesbíraných za posledních 45 let celkem ve 132 zemích. Státy, které zajišťují svobodu a rovnost gayů, leseb a bisexuálů mají vyšší HDP na osobu, a to v přepočtu o více než 40 tisíc korun.

Do konce minulého roku u nás uzavřelo registrované partnerství 3118 párů. S manželstvím pro všechny podle průzkumů u nás souhlasí více než 60 % populace. "Není tolik témat ve společnosti, které mají takovou podporu. Ukazuje to, že politici, nebo spíš zákony, zatím trošku pokulhávají za společností. Společnost je na to připravena," tvrdí Adéla Horáková z hnutí Jsme fér.

"Jsem v registrovaném partnerství a když jsme do toho šli, tak jsme si nemohli vybrat přesně to místo, kde to bude, nemohl jsem si zvolit povolanou osobu, máte tam ty právní předpisy. Už jen to vás diferencuje," popisuje své zkušenosti Jan Karásek.

Andrej Babiš v minulosti řekl, že s návrhem na sňatky homosexuálů nemá problém, sněmovna však zdaleka jednotná není. Manželství pro páry stejného pohlaví řeší už od listopadu.