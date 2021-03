Firmy začaly testovat zaměstnance. Opatření bylo náhlé, stěžují si některé

Od středního rána testuje své zaměstnance třeba společnost Amazon ve středočeské Dobrovízi. "Zatím za pomoci našeho dodavatele lékařských služeb, tedy externí firmy, nicméně máme v plánu to zkombinovat se samotesty," prozradil generální manažer Amazonu Michal Šmíd.

Testování ve středu začalo také v České poště. V pražském sídle zvládnou během hodiny otestovat sto zaměstnanců. "Na prvním testování v Jindřišké ulici se přihlásilo celkem 339 zaměstnanců," informoval mluvčí podniku Matyáš Vitík.

V nošovické továrně Hyundai testují své zaměstannce na bázi dobrovolnosti už do října. Stejně na tom jsou i firmy jako třeba ČEZ, mladoboleslavská Škoda Auto nebo Auto ESA, a tak se pro ně teď situace příliš nemění.

"Teď jsme začali testovat i v rámci všech administrativních budov. Povinnost pro nás samozřejmě znamená větší administrativní zátěž, protože máme 500 zaměstnanců," vysvětluje ředitel marketingu Auto ESA Filp Kučera. "Pro nás jako pro zaměstnance je to, myslím si, velmi pozitivní, že nemusíme nikam chodit," svěřil se jeden ze zaměstnanců.

"Na plošné testování jsme připraveni už nyní, nicméně rozhodli jsme se zvolit termín testování pondělí, abychom měli pro ten termín pátku příštího týdne co nejčerstvější testy," uvedl mluvčí Hyundai Michal Michník.

Podle některých firem bylo ale nařízení vlády náhlé, a testy tak sháněly na poslední chvíli. "Je to samozřejmě v poklusu, máme na to vyhrazené týmy pracovníků, kteří to připravují. Stihneme to ale do 12. března mít vše hotovo," prozradil mluvčí Třineckých železáren Petra Macková.

Menší podniky začnou s plošným testováním v pátek. Od příští středy by pak mohlo začít testování státních zaměstnanců. Zatím to dělat nemusí příspěvkové a veřejnoprávní instituce.