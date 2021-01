FIRO-tour skončila, jedna z největších cestovek nemá pojištění

Změnu cestovní kanceláře na cestovní agenturu oznámila FIRO-tour na svých stránkách. Nepodařilo se jí totiž sehnat pojištění proti úpadku, které je pro fungování cestovní kanceláře nezbytné. Loňské pojištění vypršelo na Silvestra. CK FIRO-tour největších českých cestovních kanceláří, která na trhu fungovala 30 let.

Cestovní agentury na rozdíl od kanceláří nemohou organizovat zájezdy. Mohou je jen zprostředkovávat a připravovat pro cestovní kanceláře, případně prodávat zájezdy jiných kanceláří.

Důvodem změn jsou zřejmě finanční potíže. "Po 30 letech si troufáme sdělit, že právě rok 2020 byl pro nás ten nejsložitější, protože obor cestovní ruch zůstal v pozadí vládních a jiných pomocí v boji s pandemií covid-19. Ta bohužel velmi negativně ovlivnila i naše jednání o zákonné povinnosti být jako cestovní kancelář pojištěna proti úpadku," uvedla cestovka FIRO-tour na svých webových stránkách.

Lidé, kteří si loni objednali na letošní rok zájezd, by o něj neměli přijít. "Smlouvy o zájezdu uzavřené do 31. 12. 2020 a poukazy vydané do toho data jsou pojištěny pro případ úpadku. Poukazy proto v době činnosti cestovní agentury nebudeme přijímat, aby tuto bonitu neztratily. Prodané zájezdy budou realizovány v návaznosti na aktuální epidemiologická opatření v ČR a cílových destinací," dodala cestovka.

"Nyní v naší nabídce naleznete pobyty vlastní dopravou, kterou zprostředkováváme jako cestovní agentura, případně produkt, který FIRO-tour organizuje ve spolupráci s jinou cestovní kanceláří. Věříme, že naše kroky pochopíte a setrváte nám věrni do doby, kdy budeme v plné síle opět zpět, jako tomu bylo v předchozích mnoha letech," uvedla také cestovka.