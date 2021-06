Fischerova zpráva k prezidentovi: Ztrácí se v čase a nechápe souvislosti

Předseda senátního Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (VZOB) Pavel Fischer (NK) na svých stránkách zveřejnil svou zpravodajskou zprávu, která sloužila jako podklad pro přijetí usnesení vyzývající senátory, aby prezidenta Miloše Zemana prohlásili za neschopného svého úřadu. Více si přečtěte v tomto článku na TN.cz.



Podle Fischera není Miloš Zeman "schopen se orientovat v prostoru a čase, neboť nezvládá sledovat časovou souslednost dějů a událostí" a "není schopen se orientovat při interpretaci takových událostí s přihlédnutím k jejich důležitosti a vyhodnocení priorit".



"Není schopen jednat dokonce ani tak, aby se choval v souladu se základními principy, na nichž je vystavěna Ústava, zejména principem dělby moci a z něho plynoucím principem neomezování jiných ústavních orgánů v řádném výkonu jejich ústavních pravomocí, kterými se naplňuje princip demokratického právního státu s příznačným respektem k občanským právům a lidským svobodám, jakož i v souladu s celkovou základní hodnotovou orientací Ústavy," píše také Fischer.

Přečtěte si celou Fischerovu zprávu:

Analýza jednání a činů Miloše Zemana v úřadu prezidenta republiky [pdf]



Pavel Fischer kandidoval proti Miloši Zemanovi v prezidentských volbách v roce 2018. Tehdy získal 10,23 procent, celkově tedy 526 694 hlasů, a vypadl tehdy v prvním kole.

Fischer také vybral několik desítek citátů Miloše Zemana, které považuje za problematické. Například tento, který řadí do kapitoly Vystupování proti zájmům ČR ve prospěch cizí moci v oblasti zahraniční politiky: "Je třeba vědět, že Ujguři představují v čínské struktuře muslimskou menšinu. Na tom by nebylo nic špatného, ale špatné je to, že oni vstoupili před několika lety do povstání, a to povstání realizovali prostřednictvím seker. No a Čína tedy toto povstání potlačila. To je vše," řekl Zeman pro Frekvenci 1.



Fischer také poukázal na Zemanovy útoky na Senát. "Senát je podle mého nejhlubšího přesvědčení ta nejzbytečnější politická instituce, která pouze brzdí normální demokratický dialog..." prohlásil Zeman na TV Barrandov.



Zeman podle Fischera také podněcuje nenávist mezi skupinami obyvatel. "Když jsem řekl, že jsou i temné okamžiky, chtěl bych připomenout událost z 28. října tohoto roku. Když účastníci slavnostního zasedání ve Vladislavském sále Pražského hradu procházeli tímto nádvořím, pokřikovalo na ně a nadávalo jim asi třicet fašistických výtržníků, neboť jinak než fašismus se jejich počínání nedá označit," zaznělo v prezidentově projevu před Hradní stráží v prosinci 2018.



Vadí i údajné prosazování zájmů cizích velmocí. "Mám ten Pfizer, ale klidně bych se nechal, teď už to není nutné, naočkovat, protože Sputnik má stejně jako Pfizer 92procentní účinnost. Daleko horší je třeba AstraZeneca, kde jsou pochybnosti o její účinnosti obecně a účinnosti vůči starší populaci zvláště. Takže jak vidíte, vakcíny jsou různé, ale Sputnik a Pfizer jsou bezpečné vakcíny," uvedl na TV Prima letos v únoru.

Prezident Zeman není podle výboru Senátu schopný vykonávat svoji funkci. Podívejte se na reportáž TV Nova: