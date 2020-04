Floridou se přehnalo ničivé tornádo. Místní trápí již od Velikonoc

Nejen koronavirus momentálně sužuje Spojené státy americké. Nad Floridou se v pondělí odpoledne prohnalo tornádo. Kancelář National Weather Service (NWS) v Melbourne uvedla, že varování před tornádem bylo vydáno těsně před polednem pro oblast Seminole County severně od Orlanda. Občany vyzvalo, aby se ukryli ve sklepeních svých domovů a rozhodně neopouštěli své domovy.

Někteří občané ale výzvy neuposlechli, jak dokazují četné příspěvky na sociálních sítích. Kvůli jedinečnému videu riskovali mnozí vlastní život. Pohyb ničivého živlu ale zachytily i bezpečnostní a dopravní kamery.

#tornado south side of lake Jessup while the north side was getting smacked, rare to see a supercell like this in FL pic.twitter.com/bhOFMj3eS6

Podařilo se natočit i tzv. supercelu, speciální typ bouře, která vyvolává na americkém středozápadě ta nejničivější tornáda. Mnohdy jsou v mracích k vidění elektrické výboje blesků. Objevila se přímo nad samotným Orlandem, jen těsně se vyhnula mezinárodnímu letišti Orlando Sanford International.

Up close at personal from SFB! Footage from earlier this morning from a tornado a few miles from the airport. We were able to get a great video #TornadoWatch pic.twitter.com/ZQyTQwvtor