Fotka z protestu obletěla svět! Černoch zachránil pravicového extremistu

Fotografie z londýnských protestů přes víkend obletěla světová média. Na snímku je vidět skupina černochů, kteří nesou holohlavého muže do bezpečí. Po potyčce upadl do bezvědomí a hrozilo mu, že ho rozzuřený dav ušlape.

V Londýně o víkendu pokračovaly demonstrace proti policejní brutalitě a za konec rasismu. Kromě sympatizantů hnutí Black Lives Matter vyrazili do ulic také pravicoví radikálové. Oba tábory se dostaly do rvačky, ke které se připojili také policisté. Píše o tom portál BBC.

V rámci potyčky zachytili fotografové nezvyklý moment. Jeden z černošských demonstrantů nesl holohlavého bělocha na zádech a cestu mu razili další příznivci Black Lives Matter. Muže, který byl podle některých svědků zraněný a krátce v bezvědomí, dopravil až k hasičskému autu.

Přes noc se tak stal dobrosrdečný silák hrdinou, dlouhou dobu ale nebylo jasné, jak se jmenuje ani kdo je. Nakonec se sám přihlásil na instagramu. "Dnes jsme zachránili život. Nejsou to černí proti bílým, ale všichni proti rasistům. Kryli jsme si záda a chránili ty, kdo nás potřebovali," uvedl Patrick Hutchinson.

V rozhovoru pro BBC pak Hutchinson popsal, že šlo o jeho první protest, kterého se účastnil spolu s přáteli. Na místo dorazil, až když ležel muž na zemi, a rozhodl se mu pomoci. "Kamarádi kolem něj vytvořili bariéru a já jsem byl poslední, kdo tam přišel," prohlásil.

Lidé se prý stále snažili na bezvládného muže zaútočit, proto museli jeho přátelé vytvořit koridor, kterým poté Hutchinson s bělochem na zádech prošel. "Nepřemýšlel jsem. Jen jsem viděl lidskou bytost na zemi. Nedopadlo by to dobře, kdybychom nezasáhli. Dělali jsme, co jsme museli," doplnil.

Během protestů v Londýně zatkla policie přibližně stovku lidí. Příznivci krajní pravice dopředu ohlásili, že budou bránit sochy proti posprejování nebo stržení. Policie poté demonstranty vyzvala, aby se kvůli hrozbě neshromažďovali. Totožnost zachráněného muže zatím není známa.

