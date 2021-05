Fotograf zval ženy do bytu, tam je měl znásilnit! Obětí mohou být desítky

Pražští kriminalisté pátrají po ženách, které musely čelit sexuálnímu násilí od fotografa. Muž měl ženy lákat k sobě do bytu a nabízet jim profesionální snímky, místo toho je ale podle policie omámil a znásilnil. Vyšetřovatelé zatím mají výpovědi tří žen, očekávají ale, že obětí může být mnohem více.

Kriminalisté hledají ženy, které mohly být znásilněné fotografem pod záminkou profesionálního focení. "Pražští kriminalisté v souvislosti s vyšetřováním sexuálně motivované trestné činnosti pátrají po ženách, které se mohly stát poškozenými či svědkyněmi trestného činu znásilnění. Těchto poškozených by mohly být desítky, a to z celé České republiky," upozornil policejní mluvčí Jan Daněk.

Podle kriminalistů měl muž nabízet fotografické služby v Praze 4 na Opatově ve svém bytě, který měl provizorně vybavený fotografickým plátnem. Dospívajícím dívkám a mladým ženám měl nabízet profesionální fotografie, místo toho je ale napadl.

"Po příchodu do bytu je uvedl do stavu, ve kterém byla snížena jejich uvážlivost a schopnost odporu (záměrně neuvádíme jakým způsobem tak činil, protože je to důležitá věc pro vyšetřování a potřebujeme tuto informaci získat od případných dalších poškozených). Této situace pak zneužil k dívkami nechtěnému sexuálně motivovanému jednání," dodal Daněk s tím, že focení mělo probíhat ve vaně.

Kriminalisté získali výpovědi tří žen, předpokládají ale, že jich může být daleko více, a to z celé České republiky. "Proto se touto cestou obracíme na další možné poškozené, aby se nám ozvaly, jestliže byly znásilněny fotografem z Prahy 4. Zároveň ubezpečujeme, že pokud se rozhodnou věc ohlásit, dostane se jim citlivého a profesionálního přístupu," apeloval na případné oběti Daněk.

Napadené ženy, které se staly oběťmi fotografa, mohou volat buď přímo vyšetřovatelce na telefonní číslo 606 826 896, nebo na linku 158.

Policie už podezřelého zadržela a obvinila ho ze znásilnění. V případě prokázání viny a odsouzení mu hrozí až 10 let ve vězení. Stíhání sedmatřicetiletého muže je vedeno na svobodě.

