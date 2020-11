Fotopasti na Šumavě zachytily něco neobvyklého! Tyhle návštěvníky nikdo nečekal

Že se v šumavských lesích může potulovat ledasco, dokázaly snímky z tamních fotopastí. Do severní části lesa je umístil jeden z místních. Namísto momentek z přírody při prohlížení fotek zažil pořádný šok. To, co zachytily, ani v nejmenším nečekal.

Fotografie jsou podle pana Matyase, který je redakci TN.cz poskytl, zhruba z poloviny listopadu. Pocházejí z fotopastí, které po šumavském lese rozmístil známý jeho dědečka.

"Nikdy se nám nepodařilo zachytit nic podobného. Nemáme vůbec tušení, kdo nebo co by to mohlo být, vyděsilo nás to," svěřil se TN.cz pan Matyas. Se snímky se pochlubil také na sociálních sítích, kde na sebe reakce nenechaly dlouho čekat.

"To je yetti a malý yetti na útěku z Himálají, kam jim nyní lezou tzv. horolezci a oni tak nemají pokoj. Také jim tam tají ledovce, tak se rozhodli přestěhovat. Evidentně jsou fotogeničtí. Hlavně tedy ten menší," spekuluje v diskuzi uživatel Jiří.

Jiní v zachycených bytostech zcela jasně vidí postavy ze ságy Hvězdné války – malý "medvídek" je příslušníkem rasy Ewok, vysoký chlupáč je prý ikonický Chewbacca, v Česku známější jako Žvejk.

Že by z daleké galaxie zavítali na Zemi, se jeví jako nepravděpodobné. "Myslím, že byl někdo vyrušen při hraní Star Wars," zhodnotila na facebooku uživatelka Kristýna. Pan Matyas si však není vědom toho, že by se v okolí nějaká fanouškovská akce na toto téma kdy konala.

"Myslím si, že máme vcelku dobrý přehled o okolí našeho lesa, takže s jistotou říkám, že nic takové se zde nekonalo," vyjádřil se. O tom, že by snad celou záležitost hlásili úřadům, pan Matyas ani jeho rodina prý ani na chvíli neuvažovali.

Zajímá je však, kdo se jim to proháněl po lese – žádné fanoušky cosplaye (z anglických slov costume, tedy kostým, a play, hra) totiž neznají. Řada z nich je přitom ve své zálibě opravdu zručná a nejméně jeden Chewbacca se po Česku potuluje, jak se podařilo redakci TN.cz zjistit už na únorovém pražském Comic-Conu.

V únoru tohoto roku se v Praze konal historicky první Comic Con: