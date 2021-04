Francie kvůli koronaviru zavádí další opatření! Zavřít musí školy i obchody

Více než 4 600 000 případů covidu-19 od vypuknutí pandemie hlásí Francie. Jen za posledních 24 hodin tam přibylo necelých 60 tisíc případů. Vláda se tak rozhodla k tvrdému kroku.

"Není to tak, že by se teď všichni museli zamknout doma, ale musíte omezit, jak jen to půjde, kontakty, setkávání, momenty, kdy jste v blízkosti jiných lidí. Konkrétně to znamená, že zákaz vycházení bude platit všude od 19. hodiny," vysvětlil francouzský prezident Emmanuel Macron.

Opatření platila pouze v některých francouzských regionech, od soboty se ale budou vztahovat na celé území Francie. Platit budou po dobu nejméně čtyř týdnů. Země chce také zrychlit očkování, jejím cílem je milion naočkovaných týdně, vzniknout má až 200 velkokapacitních očkovacích míst.

"Takový je nastavený cíl. Doufáme, že se nám počet naočkovaných podaří výrazně zvýšit na konci dubna. To samozřejmě bude záležet i na počtu dostupných dávek," sdělil manažer vnějších stýků sadionu Loic Duroselle.

Pomyslnou jedničkou v očkování chce být v Evropě Maďarsko. Tamní úřady hlásí, že minimálně jednu dávku dostalo už 20 % populace. I přes vysoké tempo očkování a přísná opatření ale země zaznamenala rekordní počet úmrtí na covid-19. Ve středu si tam nemoc vyžádala 302 životů.

Protiepidemická opatření stále platí také v Německu. Kancléřka Merkelová vyzvala občany, aby omezili kontakty na minimum. O Velikonocích jsou povolená setkání maximálně pěti lidí. Na náplavce v Kolíně nad Rýnem se přesto ve středu scházely výrazně větší skupiny. Policie musela zasáhnout a místa podél vody uzavřít.