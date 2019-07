Francie řeší skandál u maturit. Studentům hrozí trest za spiknutí

Maturitu letos skládalo přibližně 740 tisíc francouzských studentů. Polovina z nich podstoupila i zkoušku z matematiky. Devatenáct zadržených studentů policie podezřívá, že se podíleli na úniku zadání matematické části testu. Policie sedm z nich po výslechu propustila.



Není to první problém, který ve Francii řeší v souvislosti s matematickou částí maturity. K zadání se prostřednictvím aplikace WhatsApp dostaly v červnu tisíce studentů. Francouzské školství v současnosti řeší i protesty některých pedagogů.

Výsledky maturitních testů by měly být zveřejněny v pátek, někteří středoškolští učitelé je odmítají zveřejnit. Podle webu The Times protestují tak proti plánované reformě školství, která by měla začít platit od roku 2021. Jejím cílem je klást větší důraz na průběžné hodnocení studenty a naopak menší na výsledky závěrečných zkoušek.

"Řekl jsem učitelům, kteří se rozhodli hrát tuto hru, která je v naprostém rozporu se zásadami služby veřejnosti, že to bude mít velmi vážné finanční důsledky," uvedl Francouzský ministr školství Jean-Michel Blanquer. Učitelem tak hrozí, že nedostanou až dvoutýdenní mzdy.