Francie uspořádala koncert pro tisíce lidí, jinde v Evropě se protestovalo

Zpívání, skákání, užívání si oblíbené muziky a co víc – v úplně přeplněném sále. Pět tisíc Francouzů dostalo jedinečnou příležitost zažít po čtrnácti měsících atmosféru živého koncertu na vlastní kůži.

"Museli jsme na sobě mít roušku po celou dobu trvání koncertu a přišlo mi to normální. Myslela jsem si, že to bude nezvladatelné, protože vevnitř bývá horko, ale naštěstí bylo všechno zařízené a vevnitř fungovala i klimatizace. Vůbec mi to nevadilo," uvedla účastnice koncertu Amelie Arnouldová.

Kromě roušek byl povinný také negativní test. Koncertu se mohli kvůli zdravotním rizikům zúčastnit pouze lidi ve věku od 18 do 45 let.

"Když budou koncerty fungovat za těchto podmínek, nemám s tím problém. Z lidí vyzařovala úplně stejná energie. Bylo to jako dřív," popsal jeden z vystupujících dýdžejů Etienne de Crecy.

Návrat k normálnímu životu by si přáli i lidé v Belgii. Do ulic hlavního města vyšla asi tisícovka těch, kteří jsou nespokojení s nastavenými opatřeními. Nelíbí se jim například připravovaný covid pas.

Demonstrace proti opatřením

"Jsem tu kvůli svým dětem. Chci, aby mohly cestovat bez zdravotního pasu a bez povinnosti očkovat se. Chci, aby měly stejné mládí jako my," prohlásila jedna z protestujících.

Ve stejnou dobu ale v ulicích Bruselu demonstrovali také zdravotníci. Ti nejsou spokojení s nastavenými podmínkami.

"Potřebujeme více peněz pro ohrožené sektory a potřebujeme najmout víc zaměstnanců. A abychom je mohli najmout, potřebujeme peníze," řekl pomocný lékař Justine Lombard.

Stovky lidí vyrazily také do ulic hlavního města Velké Británie. Podobně jako lidem v Bruselu ani některým Londýňanům se nelíbí nastavená protikoronavirová opatření. Premiér Boris Johnson navíc tento týden oznámil, že další vlnu rozvolnění pravděpodobně odloží kvůli šíření indické mutace.