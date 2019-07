Francouz chtěl na prkně přeletět La Manche, v půlce spadl do moře

Francouzský pilot Frenky Zapata před časem vynalezl létající dopravní prkno, tzv. flyboard. Na unikátním vznášedle se ve čtvrtek pokusil přeletět Lamanšský průliv, a to za 20 minut. To se mu ale nepovedlo, v půli cesty spadl do moře.

Zapata si příhodně vybral 110. výročí prvního přeletu letadlem nad Lamanšským průlivem. Trasu dlouhou 36 kilometrů chtěl zdolat za pouhých dvacet minut, a to na flyboardu, tedy létajícím prkně, které je jeho vlastním vynálezem.

Plán mu ale nevyšel. Zhruba v polovině cesty, když se pokusil přistát na člunu, aby dotankoval, se zřítil do moře. Přistávací plošinu minul kvůli vysokým vlnám.

Při pádu do vody se naštěstí nezranil. Snu o zdolání průlivu na flyboardu se vzdát nechce, plánuje si to co nejdřív zopakovat a pokusit se tak o zapsání do Guinessovy knihy rekordů.

"Vynalezli jsme nový způsob létání. Nelétáme pomocí křídel, ale v důsledku reakce vzduchu. Jde čistě o fyziku. Je to, jako kdybyste byli ptákem," pochvaluje si let na flyboardu Zapata.



Přestože neuspěl, diváky, kteří se na něj přišli podívat, nezklamal. "Je to, jako byste se najednou ocitli ve světě sci-fi. Vyplatilo se přijít," řekl jeden z nich.