Francouzi zadrželi sedm mužů, měli chystat teroristický útok!

Francouzské bezpečnostní složky v pondělí na severozápadě země zadržely sedm mužů, kteří měli plánovat teroristický útok. Také chtěli odjet bojovat do Iráku a Sýrie.

Podle francouzských médií se zatýkání odehrálo ve městě Brest na severozápadě země a podíleli se na něm agenti tajné služby DGSI.

Podezřelí jsou ve věku od 28 do 38 let a jak informuje tisková agentura Anadolu, kromě teroristického útoku měli údajně plánovat také cestu do oblastí bojů v Iráku a Sýrii.

Není jasné, kde přesně chtěla zatčená skupina teror provést. Nicméně přímo v Brestu loni v červnu střelec začal pálit před místní sunnitskou mešitou a zranil dva lidi.