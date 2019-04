Freeride v Bad Gasteinu: Průvodci našli prašan i na konci března!

Po pečlivém tréninku na vyhledávání v lavinách (PSALI JSME ZDE) můžeme vyrazit na pořádný freeride. Na Freeridefestu ve středisku SportGastein jsou k tomu ideální podmínky. I když je konec března, průvodci Lukáš Bilko a Aleš Frydrych mají plán, jak si jízdu ve volném terénu skvěle užít.

Sraz skupiny je v deset hodin dopoledne u spodní stanice gondoly Goldbergbahn. Díky partnerům Freeride festivalu si všichni zdarma můžeme půjčit kompletní výbavu – lavinový baťoh s airbagem, lopatku, sondu a vyhledávácí zařízení. Všichni jsou s potřebným vybavením včas na místě, a může se vyrazit.

Lanovka nás vyváží o více než kilometr výše (spodní stanice je ve výšce 1576 metrů, horní stanice 2650). Na Sportgasteinu je známý a velmi oblíbený freeride "Severka“. Dá se k němu dostat lehkým traverzem přímo od horní stanice lanovky. To ale není náš dnešní plán. Lukáš a Aleš totiž dobře tuší, že snadno dostupný terén bude už zcela rozježděný a po prašanu nebude ani památky. A oni věří, že vytoužený prašan se nám ještě podaří najít.

Takže všichni nasazují lyže a v první zatáčce opouštíme sjezdovku a míříme dlouhým traverzem kousek pod hřebenem směrem pod vrcholy Radhausberg (2613 metrů) a Salesenkogel (2680 metrů). Zastavujeme v polovině svahu a pohled našich průvodců míří vzhůru k malému sedlu, ke kterému vede hodně strmé stoupání. Je nám jasné, že v následujících minutách se pořádně zapotíme. "Tam nahoru musíme vylézt. Lyže na ramena a vzhůru,“ zní pokyny našich průvodců. Nezbývá než je poslechnout, rozepnout bundu, větrání na kalhotách, hodit lyže na ramena a začít stoupat. Odměna ale stojí za to…

Když se vyškrabeme do uzoučkého sedla mezi oběma vrcholy, naskýtá se krásný pohled na druhou stranu úbočí. Je to jasné, výšlap stál za to. "Tady na severní straně ve stínu by ještě někde mohl být prašan,“ doufají naši průvodci a po chvíli už zjišťujeme, že se opravdu nemýlili. Nesněžilo sice už asi týden, je naprostý konec března, ale my se pouštíme dolů a cestou si opravdu užíváme pasáže, kde je panenský prašan. Nádhera.

Po tomto zjištění je jasné, proč jsme nejeli traverzem přímo od lanovky, ale raději jsme si ještě vyšlápli kus pěšky, prašan za tu námahu a úsilí rozhodně stál.

Sjíždíme severní stranu hory Radhausberg, terén je příjemný, nic přehnaně náročného pro průměrně zdatného českého lyžaře. Po sjezdu Radhausbergu traverzujeme přes velkou pláň nad les, kde se napojujeme na lesní cestu, po které v pohodě dojíždíme až k mýtné bráně pod SportGasteinem, kde jezdí skibus.

Ujeli jsme pod vedením našich průvodců něco přes sedm kilometrů, samotný sjezd s několika zastávkami trval asi třičtvrtě hodiny a překonali jsme převýšení 1,5 kilometru. Pro milovníky jízdy na lyžích ve volném terénu je to akce, kterou si nemohou nechat ujít.