Fukušima vypustí radioaktivní vodu do oceánu. Rybáři se bojí o obživu

Jaderná elektrárna Fukušima, kterou v roce 2011 postihla havárie, vypustí radioaktivní vodu do oceánu. Rybářům se to ale nelíbí, podle nich to bude mít negativní vliv a nikdo nebude mít zájem o ryby.

"To co s radioaktivní vodou uděláme, odkládáme už mnoho let. Vláda se nemohla rozhodnout. Teď je čas, kdy můžeme začít vypouštět vodu do oceánu," řekl premiér Suga pro Kyodo News. Po sedmi letech tak japonská vláda dospěla k finálnímu rozhodnutí a vody se začne zbavovat. Podle odborníka to zabere dva roky.



Japonští rybáři se ale bouří. Podle nich bude mít vypuštění radioaktivní vody negativní dopad na ryby, které pak nikdo nebude chtít kupovat. Obyvatelé Japonska se ale také bojí toho, co se stane, pokud se někdo kontaminované vody omylem napije či se v ní vykoupe. Odborníci tvrdí, že kontaminace by byla tak nízká, že nevytváří žádné riziko pro člověka.



Jižní Korea a Čína kladou otázky, jaký vliv bude mít voda na životní prostředí. Oba státy patří od havárie mezi ty, kteří odmítají dovoz jakékoliv živočišné výroby z Japonska.

"Japonsko vždy hovořilo otevřeně o tom, co bude s kontaminovanou vodou. I nadále by se ale mělo mezi sousedními státy jednat o budoucím postupu. Může to mít negativní dopad na všechny," vyjádřil se k situaci jihokorejský ministr zahraničí Čong Ui-jong.





Dobové záběry: Od havárie ve Fukušimě uplynulo deset let. Na reportáž TV Nova se podívejte zde:

Sledujte zpravodajství TV Nova i na portálu VOYO, kde najdete přímé přenosy i záznamy Televizních novin.