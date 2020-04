Gang nebo ne? Policie stále neví, kdo má na svědomí vykradené domy

"Máme určitě podezření na konkrétní osoby, ale to je tak všechno a to poslední, co k tomu řeknu." Věta ředitele středočeské policie na únorové tiskové konferenci byla sice krátká, ale stačila na to, aby tisícům obyvatel na jihu Prahy dodala konečně naději, že řádění vykradačů rodinných domů je konec.

Po dvou měsících ale policie přiznala, že v souvislosti se sérií krádeží nikoho nedopadla. "Podařilo se některé případy objasnit, nicméně nemáme objasněný žádný případ z konkrétní lokality té nejvíc postižené v rámci územního odboru Praha Jih," prohlásil Václav Kučera, ředitel středočeské policie.

Jesenice, Kamenice, Velké Popovice, nebo Mirošovice – od září do konce roku přes 120 vykradených domů. V poslední době však krádeží výrazně ubylo. Může za to nejen situace kolem pandemie, ale také to, že jsou delší dny a později tma, stejně jako větší obezřetnost lidí.

"Vznikly tady nové kamery, lidé se chovají trošku jinak po těch krádežích, ale mrzí nás, že nemůžeme oslavovat, že ta banda, která tady byla kolem Vánoc, že je chycena," prohlásil starosta Kamenic Pavel Čermák.

Podle policie navíc stále není jasné, zda šlo o jeden gang, nebo o náhodnou sérii krádeží ve stejném období a lokalitě. "Zatím to nemůžeme potvrdit ani vyvrátit," řekl Kučera.

"Já se opravdu, tak, jak jsem byl seznámen s těmi případy, nedomnívám, že šlo o nějaké jednotlivé partičky, které by tady působily na jednom území ve stejném čase, ten modus operandi byl velmi podobný," zhodnotil starosta Jesenic Pavel Smutný.

"Myslím si, že ze začátku ty krádeže měly stejný rukopis a po Novém roce se ten rukopis měnil a spíš to vypadalo, že někdo kopíruje ten předvánoční styl," domnívá se Čermák. Například v Želivci zloději v lednu vykradli domy téměř v celé ulici.

Šlo o jeden z posledních případů a zloději tam zanechali pořádnou spoušť. Na rozdíl od krádeží v minulém roce, kdy zloději vzali jen cennosti a v domě strávili sotva pár minut. Starostové obcí se ovšem bojí, že se zloději vrátí znovu na podzim.