Gang zlodějů kradl auta i zbraně, policie hledá majitele. Nejste to vy?

Pražští kriminalisté ve spolupráci s kolegy ze středních Čech zatnuli tipec gangu zlodějů. Sedmičlenná partička nebyla vybíravá, podle policistů brala všechno, co jí přišlo pod ruku. Vyšetřovatelé tak teď hledají původní majitele věcí, které objevili při domovní prohlídce.

Sedmičlenný gang zlodějů, jehož členům je od osmnácti do sedmačtyřiceti let, policisté rozbili na začátku června. Pobertové byli podle nich aktivní od února a rozhodně nelenili.

"Skupinka své výpravy pořádala téměř každou noc, a to jak na území metropole, tak ve Středočeském kraji. Kriminalisté doposud evidují dvaadvacet skutků, jednalo se především o krádeže vloupáním do objektů, krádeže vozidel, vloupání do provozoven a aut, poškozování obecně prospěšných zařízení, ale i drogové delikty," vypočítala policejní mluvčí Violeta Siřišťová.

Hlavou gangu byl podle ní zkušený osmadvacetiletý recidivista, který teprve nedávno opustil brány věznice, kde si odpykával pětiletý trest.

"Šest lidí policisté obvinili z krádeže, porušování domovní svobody, poškození cizí věci a nedovoleného ozbrojování. Během krátké doby bude na základě zajištěných důkazů následovat rozšíření trestního stíhání všech obviněných," vysvětlila Siřišťová.

Protože gang "působil" během nouzového stavu, tak jeho členům hrozí až osmiletý žalář. Dva obvinění skončili ve vazbě, zbylé muži zákona vyšetřují na svobodě.

Při domovních prohlídkách policisté zajistili kradená auta i motorky a také další věci. "V případě, že poznáváte některou z nich, ozvěte se na linku 158," vyzvala na závěr Siřišťová.