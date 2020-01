Gang zlodějů zřejmě znovu udeřil! Policie řeší další vykradené domy

Od středečního večera středočeská policie řeší další případ vykradených domů, a to v Mirošovicích. Ačkoliv zatím neuvedla žádné podrobnosti, připouští, že by se mohlo jednat o gang zlodějů, který už několik týdnů v regionu řádí.

"Kolem 18. hodiny jsme přijali dvě oznámení," potvrdila informaci mluvčí středočeských policistů Michaela Richterová. Zloději se zaměřili na domy v Mirošovicích. Více podrobností však zatím odmítla sdělit. Není ani známo, jaká je výše škody.

Vzhledem k událostem v posledních týdnech policie nevylučuje, že by se mohlo jednat o nechvalně známý gang zlodějů, kteří řádí ve středních Čechách od minulého roku. "Stalo se to na Praze-východ, takže by se logicky dalo odvodit, že s tím souvisí i tento případ. Zatím jsme však na počátku vyšetřování," uvedla Richterová.

Gang zlodějů má na svědomí desítky vykradených domů v okolí Prahy. Za oběť jim padly například obce Průhonice, Velké Popovice, Sulice či Osnice. K loupežím dříve došlo právě i v Mirošovicích.

Více informací o gangu zlodějů se dozvíte v reportáži TV Nova: