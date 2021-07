Gatesovi představili budoucnost své nadace. Dali si zkušební období

Manželé Gatesovi jsou uprostřed ostře sledovaného rozvodu, o kterém na sociálních sítích informovali před dvěma měsíci. Ve vedení nadace, kterou před lety založili, zatím zůstávají oba. Ředitel dobročinné organice teď řekl, co se stane, pokud dvojice nebude moci dál spolupracovat.

Po 27 letech manželství jsou Bill a Melinda Gatesovi uprostřed rozvodového řízení. Nadaci, kterou před lety založili, ale chtějí dál vést společně. Určili si dvouletou lhůtu, během které se pokusí spolu při práci pro nadaci vycházet co nejlépe.

"Pokud se po dvou letech rozhodne, že nemohou nadále spolupracovat, Melinda Gatesová odstoupí ze své pozice spolupředsedkyně a správkyně," řekl generální ředitel dobročinné organizace Mark Suzman televizi CNN.

Pokud Gatesová po dvou letech skutečně rezignuje, měla by od Billa Gatese pro svou filantropickou činnost získat "soukromé zdroje". Prostředky by navíc měly být "zcela oddělené od nadačních příspěvků", uvedl pár na webu nadace. Bill by pak převzal plnou správu.

Ředitel Mark Suzmen s touto možností ale nepočítá. "Bill a Melinda, každý sám i společně, mě ujistili, že chtějí dlouhodobě spolupracovat jako spolupředsedové, a to je to, s čím počítáme," uvedl.

Manželé nadaci založili v roce 2000. Organizace se zaměřuje na boj proti chudobě a nemocem. Na tyto účely jen za poslední dva roky dala více než 50 miliard dolarů, tedy přes jeden bilion korun.