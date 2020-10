Generál Chaos a plukovník Zkáza. Čtenáři TN.cz reagují na opatření

Nová omezení, která vesměs platí od této středy až do konce nouzového stavu 3. listopadu, rozpoutala mezi čtenáři TN.cz bouřlivé diskuze. Zatímco jedni novinky schvalují, jiní vládě Andreje Babiše (ANO) spílají a nadávají.

"Na generála Chaose a plukovníka Zkázu budeme ještě dlouho vzpomínat. To, co dokázali oni za půl roku, už nepřekoná nikdo," rozčiluje se na facebooku TN.cz Zdenda Stu.

"Myslím, že je to šílenství a že už to stačí. Pokud důsledky všech opatření budou horší než samotný problém, jsou naprosto nesmyslná až nebezpečná," přizvukuje Aja Pitova.

Anketa Souhlasíte s novými vládními opatřeními? Ano 42 142 hlasů Ne 57 195 hlasů Nevím/Je mi to jedno 1 4 hlasy Hlasovalo 341 lidí.

Další lidé ovšem kroky vlády hájí, i když zároveň přiznávají, že v nařízeních bývá zmatek. "Já čekám, kdy zazvoní budík a já se probudím z tohoto šíleného snu. Tady je hodně lidí, co jsou mimo realitu. Opakující se soustavné napadání vládních rozhodnutí. Ano, můžou být někdy zmatečná, ale v jejich kůži bych nechtěla být ani jeden den. Třeba by to chtělo, aby se ti chytří podívali kolem sebe a poslechli si třeba státníky jiných zemí. Slovensko se včera vyjádřilo, že jsme na dálnici do pekla a nechtějí mít takový scénář jako u nás," zamýšlí se Iva Bohuňovská.

Bezvýhradné zastání má kabinet u Jarmily Klepáčové. "Naprosto s nimi souhlasím! Ještě bych přidala nošení roušek všude venku. Jsme na tom nejhůře z celé Evropy, tak co řvete a nadáváte?" nechápe odpor proti omezením.

To Veronika Moláčková přidala až filozofické zamyšlení. "Můžeme si za to sami. Kdyby každý seděl doma na pr**li a nemusel na dovolenou, kdyby si nasadil roušku ve veřejném prostoru a lidi se nechovali jak urvaní ze řetězu, každý nebyl odborník na vše, a trochu používal mozek, tak taková opatření nebudou. Nejhorší na všem je, že účty se platit musí a spousta lidí už na ně nemá. A ještě se najdou takoví chytráci, co přemýšlí, jak na celé věci vydělat," napsala.

