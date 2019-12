Geniální trik: Takhle uděláte ze špinavých bot zase skoro nové!

Tipů na čištění bot i oděvů je plný internet a celou řadu jich nabízí i "Paní Hinchová". Profil "Mrs Hinch Made Me Do It" (Paní Hinchová mě to donutila udělat) se objevuje na všech myslitelných platformách od Pinterestu po Etsy. Ve facebookové skupině "Paní Hinchové" jedna z britských přispěvatelek zveřejnila postup, jak si poradit s obzvlášť okopanými a zapranými teniskami.

Chytré, ale náročné řešení "teniskové problematiky" si získalo mezi 120 tisíci členy uzavřené facebookové skupiny zastánce i odpůrce. Některým uživatelům se totiž celý postup zdál složitý. Jiní si ho ale pochvalovali a rozhodli se vyzkoušet.

Jedna z uživatelek se ve skupině podělila o výsledek svého pokusu o vyčištění zašlých bot. Rozdíl je patrný na první pohled a sportovní botky vypadají téměř jako nové. "To byl úspěšný pokus o záchranu sportovních bot," pochlubila se.

Na dotaz, jak dosáhla tak perfektního výsledku, ostatním uživatelům odpověděla: "Vytáhla jsem tkaničky a vložila je do bělidla a odstraňovače skvrn, do horké vody." Tenisky poté vyprala. Tkaničky vyčistila za pomoci zubního kartáčku a také ponořila do bělidla a horké vody.

Zatímco 1 300 přispěvatelů ocenilo její postup palcem nahoru, někteří zůstali věrní tradičním metodám, například vhozením bot do pračky, bez jakéhokoli předchozího čištění.

Jak si poradit se špinavými teniskami radí i módní časopis Vogue na svém webu. Ten doporučuje nejprve odstranit "hrubé nečistoty" jemným kartáčem a zbylou špínu jemně očistit hadříkem z mikrovlákna. Radí nečistotu odstraňovat co nejdříve, udržovat boty voňavé používáním osvěžovačů, balením do hedvábného papíru bez obsahu kyselin a investovat do kvalitních tkaniček.