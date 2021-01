Geologický průzkum je skoro u konce, okruh se dostaví včas

Letos by měl být hotový geologický průzkum pro dostavbu městského okruhu. Experti ukázali zástupcům úřadů ukazují, jak práce pokračují. Podle projektantů i zhotovitelů průzkumu by se měla dostavbu okruhu nějak prodloužit nebo překazit. Do budoucna tak vznikne téměř jeden kilometr dlouhý tunel spojující pražské Malešice a ulici Spojovací. Stavba by měla být dokončena do roku 2035 a celkově tak okruh bude měřit okolo 40 kilometrů.