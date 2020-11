Google naštval Čechy. Zpoplatní službu, která byla doteď zdarma

Produkt, který vznikl jako součást dávno deaktivované sociální sítě Google Plus, postupně přerostl do jednoho z nejpoužívanějších nástrojů Googlu. Tomu je ale nejspíše konec. Všechny fotky, které do aplikace nahrajete, se totiž od 1. června 2021 budou započítávat do základního 15GB úložiště, které Google nabízí ke všem svým službám při založení účtu zdarma.

Uživatelům služby Google Photos se tak uložiště pravděpodobně rychle zaplní a budou si tak muset za službu připlácet. To se uživatelům samozřejmě nelíbí.



Doposud bylo možné zdarma nahrávat do aplikace fotografie v ve "vysoké kvalitě". Pokud je uživatel nahrával v plné kvalitě, započítávaly se do 15GB uložiště. To platilo pět let, za které uživatelé stihli nahrát na servery Googlu přes 4 biliony fotek.

Nyní je ale podle Googlu čas "zajistit, aby potřeby uživatelů byly splněny i v dlouhodobém ohledu". Je jasné, že ani virtuální úložiště nemůže být úplně neomezené, Google však tímto krokem přišel o uživatele, kteří nejsou ochotni si za extra místo v úložišti připlatit. Služba se bude platit ve společném účtu Google One, předplatné budou začínat na $1.99 (asi 45 korun) za měsíc.

Na Google Play, odkud si uživatelé Androidu stahují aplikace, se okamžitě začaly objevovat negativní hodnocení. "Byla to skvělá aplikace na neomezené fotky a videa, na které jste se po letech mohli podívat zdarma a které jste si mohli kdykoliv také zdarma zálohovat. Od 1.6.2021 už to bude k ničemu, protože si za to budeme muset zaplatit," napsal rozezlený komentář uživatel Lukin.

Jasio Adamus se k němu přidává. "Za mě skvělá služba. Pokud se ale v půlce roku zpoplatní, půjde z mobilu pryč. Google není takový chudák, aby si nárokoval ještě větší zisky," napsal rozhořčeně do recenze.

Češi však nejsou jediní, kteří se proti plánované změně Googlu bouří, svou nespokojenost projevili na Twittrovém účtu stránky uživatelé z celého světa.